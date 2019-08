Die Meesche in Wolfenbüttel ist nun im Blickpunkt der Bürger

Informationen aus erster Hand hat Bürgermeister Thomas Pink den Bürgern versprochen. Deshalb war er am Samstag mit Mitarbeitern aus dem Rathaus an einem Stand in der Wolfenbütteler Fußgängerzone vertreten. Es ging um die Themen „Schlossplatz“ und „Meesche“. Ein Foto aus der Vogelperspektive vom neu...