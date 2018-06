Klöppelt vermisst Leadertypen

2016/17 spielten sie noch in derselben Liga, ab der kommenden Saison könnten die beiden Stadtrivalen MTV Wolfenbüttel und BV Germania ganze drei Klassen trennen: Denn während die Meesche-Kicker demnächst in der Fußball-Oberliga antreten, droht den Blau-Gelben der Sturz in die Nordharzliga. ...