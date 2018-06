Denkte unterliegt dem MTV 1:3

In der Nordharzliga ist die Tabellenspitze zwei Spieltage vor dem Saisonende dicht zusammen gerückt. Der SV Schladen holte sich mit dem 10:0 beim ESV Wolfenbüttel den zweiten Platz zurück, da Germania Bleckenstedt in Schöppenstedt in der Nachspielzeit noch das 3:3 kassierte. ...