MTV Groß Denkte gewinnt in Schöppenstedt

In der Fußball-Nordharzliga standen am Mittwoch vier Spiele an. Der TSV Schöppenstedt unterlag auf eigener Anlage dem MTV Groß Denkte mit 0:1. Adersheim war in Wendessen mit 3:1 erfolgreich. Ahlum ging gegen Schladen 0:7 unter. 0:1/0:2 Kornk (7./15.), 0:3 Koch (72.), 1:3...