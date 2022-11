Icefighters geben sich keine Blöße und festigen Platz 1

Salzgitter. Auch wenn der Trainer nicht hundertprozentig zufrieden ist, am Ende haben die Icefighters am Wochenenden die nächsten sechs Punkte eingefahren.

Keine 24 Stunden nach dem 9:1-Sieg über die Wunstorf Lions feierte der Eishockey-Regionalligist Icefighters Salzgitter den nächsten deutlichen Erfolg. In heimischer Halle setzten sich die Icefighters gegen die Weserstars Bremen mit 7:3 (0:0, 1:0, 6:3) durch und stehen mit sieben Siegen aus acht Begegnungen weiter an der Tabellenspitze.

Müde Beine und mit zunehmender Spieldauer schwindende Kräfte wegen des Doppelspieltags – wer dies bei den Salzgitteranern erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt, zumindest was das Toreschießen anbelangt. Denn nach einer relativ ereignislosen ersten halben Stunde drehten die Gastgeber auf. In der 34. Minute erlöste Tomas Čermák die 420 Zuschauer in der Eissporthalle am Salzgittersee mit dem Treffer zum 1:0.

Im Schlussdrittel erhöhten die Icefighters die Schlagzahl, doch auch die Gäste von der Weser hatten ihren Gefallen am Toreschießen gefunden. Erst glich Bremen knappe drei Minuten nach Beginn des dritten Drittels aus, ehe die Hausherren in vier Minuten vier Mal trafen. Beinahe im Minutentakt ließen beide Mannschaften in der Schlussphase die Tornetze zappeln.

„Das war ein ziemlich hartes Stück Arbeit“, meinte Icefighters-Coach Radek Vit trotz des deutlichen Siegs. Wirklich zufrieden zeigte er sich auch nicht. „An sich haben wir kein wirklich gutes Spiel gemacht, da waren relativ viele Fehler drin. Es fehlte auch an Kraft und Konzentration.“ Über weite Strecken des Spiels schöpften seine Schützlinge nicht ihr volles Potenzial aus. „Wenn wir das Tempo angezogen und die Scheibe laufen lassen haben, hatten wir auch das Übergewicht – das passierte aber zu selten. Am Ende war es ein Arbeitssieg, der uns drei Punkte eingebracht hat. Wir hatten auch Glück, dass uns Goalie Dennis Korff so gut im Spiel gehalten hat“, so Vit abschließend.

Am nächsten Wochenende haben die Icefighters erst einmal spielfrei, ehe sie am 27. November bei den Jadehaien Sande auflaufen.

