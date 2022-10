Mit dem "C" auf der Brust: Neuzugang Thomas Pape soll mit seiner Erfahrung als Kapitän bei den Icefighters vorangehen.

Lebenstedt. Der 38-Jährige erinnert sich an schöne Zeiten in Salzgitter, hat eine kuriose Nummer auf dem Trikot und strebt mit den Icefighters einiges an.