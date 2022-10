Eishockey-Regionalliga Salzgitter Icefighters wollen wieder in die Play-offs

Jakob Ceglarski (in Schwarz) soll bei den Salzgitter Icefighters mehr Verantwortung übernehmen und muss sich dabei unter anderem auch wieder mit dem ECW Sander auseinandersetzen.

Lebenstedt. Zum Saisonstart des Halbfinalisten der Vorsaison kommt am Sonntag der CE Timmendorfer Strand in die Eissporthalle am Salzgittersee.