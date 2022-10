A-Junioren des SCU kassieren erstes Gegentor

Hussein Kanaan (in Weiß) erzielte das wichtige 1:0 für die A-Junioren des SCU SalzGitter gegen die JSG Schöningen.

Salzgitter-Bad. Die A-Junioren des SCU SalzGitter festigten die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga mit einem 2:1-Arbeitssieg über die JSG Schöningen. Die A-Junioren des VfL Salder feierten in der Bezirksliga außerdem einen 1:0-Auswärtssieg bei TuSpo Weser-Gimte.

A-Junioren

Landesliga: SCU SalzGitter – JSG Schöningen 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Husein Kanan (10.), 2:0 Joel Robin Glaub (36.), 2:1 Joris-Leander Schildener (45.+2/FE).

Eine starke erste Spielhälfte konnte der Spitzenreiter lediglich zu einem knappen Vorsprung nutzen. Trotz der 2:0-Führung durch Hussein Kanaan und Joel Robin Glaub hatte der Bezirkspokalsieger eine wesentlich höhere Pausenführung liegegengelassen. Samuli Kafelov, Glaub und Kanaan haben noch klare Chancen ausgelassen. Vielmehr kam durch eine verunglückte Rückgabe der Foulelfmeter für den Gast kurz vor dem Pausenpfiff zustande. Damit kassierte der Tabellenführer sein erstes Gegentor im vierten Spiel. Der Treffer verfehlte seine Wirkung nicht.

Nach der Pause fanden die Schützlinge von Trainer Joans Teuber den Rhythmus nicht mehr. Vielmehr verpasste der Gast den möglichen Ausgleich. Erst in den letzten zehn Spielminuten hatte Glaub (80., 83.) noch zweimal die Erhöhung des Ergebnisses auf dem Schlappen. Am Ende passte sich der Arbeitssieg dem Regenwetter nahtlos an.

Bezirksliga: TuSpo Weser-Gimte – VfL Salder 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Dawid Tasic (68.). Besonderes: Rote Karte für Tuspo Weser-Gimte (85.).

Die guten Trainingseindrücke setzte der VfL in Rattwerder im zweiten Spielabschnitt gut um. Der Torhüter der B-Junioren, Chakib Baaklini, war ein guter Rückhalt in der stark auftretenden VfL-Abwehr. Im Angriff unterstrich Dawid Tasic seine Qualitäten beim Torabschluss. „Die Jungs haben sich mit einer guten Einstellung den ersten Saisonsieg hochverdient geholt“, freute sich der VfL-Trainer Jonathan Denda.

B- Junioren

Landesliga: Arminia Vechelde – SCU SalzGitter 3:1 (1:1). Tore: 1:0 (5.), 1:1 Maximilian Müller (6.), 2:1 (48.), 3:1 (75.).

Das schnelle Führungstor der Arminen konterte Maxi Müller mit dem Ausgleich im Gegenzug. Der neue Spitzenreiter aus Vechelde zeigte dann mehr Biss in den Zweikämpfen. Ein Foulspiel an SCU-Torhüter Finnley Krause wurde nicht abgepfiffen. Die Situation nutzte die Arminia zum 2:1-Führungstor. Der Gast hatte anschließend keine Körner mehr zum Zusetzen.

C-Junioren

Bezirksliga: JFV 37 Göttingen – SCU SalzGitter 3:1 (1:0). Tore: 1:0 (20.), 2:0 (37.), 3:0 (49.), 3:1 (61.).

In der Universitätsstadt hingen die Trauben beim Tabellendritten für den Landesligaabsteiger aus der Südstadt zu hoch für einen Punktgewinn.

