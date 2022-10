Generalprobe misslingt Salzgitter Icefighters komplett

Auf eine misslungene Generalprobe folgt meist eine gute Premiere – auf diesen Leitspruch aus dem Theaterwesen müssen sich die Salzgitter Icefighters vor ihrem Saisonstart in der Eishockey-Regionalliga am kommenden Sonntag, 16. Oktober, in der Eissporthalle am Salzgittersee gegen den CE Timmendorfer Strand stützen. Denn das letzte Vorbereitungsspiel ging am Freitagabend an gleicher Stelle gegen Meister Harzer Falken gehörig daneben.

Mit 2:9 (0:2, 1:2, 1:5) unterlag das Team von Trainer Radek Vit dem Nachbarn aus Braunlage und ließ noch vieles von dem vermissen, was es ab kommenden Sonntag an den Tag zu legen gilt, um erfolgreich in die Saison 2022/23 zu starten.

Dabei hatten die Gastgeber, die vor einer Woche noch knapp mit 2:3 in Braunlage verloren hatten, das Spiel im ersten Drittel noch ausgeglichen gestaltet. Erst ein Doppelschlag kurz vor der ersten Pausensirene brachte die Gäste vor 225 Zuschauern in Front. Und auch im zweiten Abschnitt zeichnete sich das folgende Debakel noch nicht ab. Im Gegenteil: Neuzugang Adam Strakos brachte sein Team in Minute 28 auf 1:2 heran. Wiederum ein Doppelschlag der Falken, sorgte dann aber für einen Bruch im Spiel.

Auf das Penaltytor durch Dreifachtorschütze Regan Nagy (46.) antworte der zweite Icefighters-Neuzugang Thomas Pape zwar noch mit dem Treffer zum 2:5 (50.). In den letzten zehn Minuten klingelte es allerdings noch viermal im Kasten von Icefighters-Keeper René Schoch.

„Wir waren sehr unorganisiert in unserem gesamten Spiel und irgendwie nicht anwesend. Wir kamen nicht wirklich rein und waren meistens einen Schritt zu spät. Bei den Offensivaktionen haben Klarheit und Geradlinigkeit gefehlt. Das müssen wir aufarbeiten und bis zum Saisonstart nächste Woche Sonntag abstellen“, erklärte Trainer Radek Vit nach der Partie.

Icefighters: Korff, Schoch – Friedrich, Bahr, L. Vit, Löwing, Siglreithmaier, Rötsch – Pape, Müller, Borisov, Frey, Bersevics, Cermak, Strakos, D. Herklotz, Ceglarski, Engel.

Tore: 0:1 Nagy (17.), 0:2 Kafka (19.), 1:2 Strakos (28.), 1:3 Wiecki (35.), 1:4, 1:5 Nagy (37., 46./Penalty), 2:5 Pape (50.), 2:6 Kafka (51.), 2:7 Bannach (54.), 2:8, 2:9 Weikamp (55., 59.).

Strafen: Icefighters 6 Minuten, Harzer Falken 35 Minuten.

Zuschauer: 225.

