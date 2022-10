Darius Schön ist mit dem SV Union Salzgitter am Sonntag gleich zweimal im Einsatz.

Tischtennis-Landesliga Union Salzgitter II tritt binnen fünf Stunden zweimal an

Am Samstag ist der SV Union Salzgitter II gleich doppelt gefordert. Der Tabellenzweite der Tischtennis-Landesliga ist nicht nur um 10 Uhr beim RSV Braunschweig II zu Gast, sondern muss fünf Stunden später auch bei der Spielgemeinschaft MTV Groß Denkte/SC Atzum antreten.

Doppel-Termin ermöglicht doppelte Verstärkung für den SV Union Salzgitter II

„Diese komprimierte Terminierung habe ich bereits im Juni wegen des moldawischen Spitzenspielers Danilo Titov vorgenommen, damit er am gleichen Tag wieder in seine Heimat reisen kann, aber ich bin darüber nicht unglücklich, weil wir diese Terminplanung auch für dessen Nachfolger Audrius Kacerauskas anwenden können“, betonte Kapitän Florian Wegner.

Ein Problem in der zweifachen Belastung sieht Wegner nicht. „Beide Mannschaften gehören nicht zu den Topteams. Ich glaube nicht, dass wir gegen den RSV Braunschweig über die volle Distanz gehen müssen, da wir in jedem Paarkreuz ein deutliches Übergewicht mit höheren QTTR-Werten von bis zu 100 Punkten haben. Nur wenn das Spiel spannend werden sollte, müssen meine Mannschaftskameraden und ich nicht nur jeweils ein Doppel absolvieren, sondern auch zwei Einzel. Das ist aber nur bei einem 9:7 oder 8:8 vonnöten“, klärt Wegner auf und fügt hinzu: „Wir können uns jedoch auf unsere beste Aufstellung stützen. Deshalb gehe ich von einem klaren Sieg von 9:2 oder 9:3 aus.“

Sölter sind in beiden Partien Favorit

Bei diesem Ergebnis müssen sämtliche Spieler in jedem Fall ein Einzel und ein Doppel absolvieren und nur das obere Paarkreuz mit Darius Schön und Daniel Polder muss zweimal antreten. Eventuell kommt noch der Litauer Kacerauskas erneut zum Einsatz. „Ich bin sicher, dass das Spiel bereits um 13 Uhr beendet ist. Dann haben wir noch genügend Zeit, um uns auf die Partie in Denkte vorzubereiten“, klärt Wegner auf. Gegen die Zwei-Dörfer-Spielgemeinschaft nehmen die Gäste aus der Salzstadt ebenfalls eine klare Favoritenstellung ein, zumal den Aufsteiger personelle Defizite plagen. Ex-Regionalligaspieler Christof Kepski und Dennis Sielemann sind als einzige Denkter in der Lage, den Söltern Schön und Polder Paroli zu bieten und für Spannung und eine Ausdehnung der Partie zu sorgen.

„Ich habe in meiner langen Karriere schon mehrfach an Ranglistenturnieren und Races teilgenommen. Das ist wesentlich stressiger, weil man an einem Tag bis zu zehn Einzel bewältigen muss und meist mit geringen Unterbrechungen“, sagt Wegner.

