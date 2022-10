SG STV/MTV Salzgitter überrollt Northeim im ersten Satz

Die Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter sind in der neuen Regionalliga-Saison angekommen. Nach der 1:3-Auftaktniederlage bei der GfL Hannover besiegte das Team von Trainerin Bianca Kerkmann im ersten Heimspiel die DJK Kolping Northeim glatt mit 3:0 (25:9, 25:23, 25:16) und zeigte damit eine sehr gute Reaktion.

SG STV/MTV Salzgitter – DJK Kolping Northeim 3:0 (25:9, 25:23, 25:16). „Das, was die Jungs im ersten Satz abgerissen haben, ist einmalig gewesen“, schwärmte Trainerin Kerkmann über den Auftritt ihrer Mannschaft. Normalerweise habe die Regionalliga eine ziemliche Dichte, gab Kerkmann zu bedenken und ergänzte: „Dass wir den ersten Satz zu 9 gewonnen haben und vor allem wie wir ihn gewonnen haben, war der Wahnsinn. Denn Northeim war nicht schlecht.“

Nach Schweigeminute legt das Team der SG STV/MTV den Fokus voll aufs Spiel

Gleichzeitig zollte sie ihren Jungs großen Respekt, denn vor der Partie hatte es noch eine Schweigeminute für den langjährigen und kürzlich verstorbenen Trainer Thomas Schneider gegeben. „Das war schon sehr emotional. Umso höher ist die anschließende Leistung meines Teams einzuschätzen. Die Jungs haben den Fokus komplett aufs Spiel gelegt.“ Vor allem Fabian Trost und Christian Suchanek waren von Beginn an voll da und zauberten mehrere Aufschlagserien aufs Feld. „Das hatte schon eine sehr hohe Qualität.“

In den Folgesätzen konnten die Gastgeber das Niveau nicht ganz halten. „Das war mir schon nach dem Ende des ersten Durchgangs bewusst. Allerdings war mein Team in jeder Phase des Spiels immer in der Lage, noch eine Schippe draufzulegen. Vor allem in den engen Momenten im zweiten Satz“, freute sich Kerkmann vor allem über die stabile Annahme. Vorgabe war es, Mut zu haben und Risiko im Aufschlag einzugehen. „Das wurde zu 150 Prozent umgesetzt. Ich bin mega stolz auf den ersten Heimauftritt und er hat gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt“, schwärmte die Trainerin, die mit der Mannschaftsleistung komplett zufrieden war.

Nun hat die SG STV/MTV eine Woche Spielpause und reist dann am 16. Oktober zum Derby zu den Vallstedt Vechelde Vikings – mit jeder Menge Selbstbewusstsein...

SG STV/MTV Salzgitter: Suchanek, J. Feustel, Trost, Hauberg, Schneider, von Zepelin, Ludwigh, T. Feustel, Baltzer.

