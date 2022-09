Andreas Twardowski kegelte in Düsseldorf zwar konstant, der erste Block des TSV Salzgitter ließ dennoch Federn.

1. Kegel-Bundesliga Für den TSV Salzgitter gibt’s in Düsseldorf nichts zu holen

Wie schon vor Wochenfrist in Iserlohn gab es für den TSV Salzgitter in der 1. Kegel-Bundesliga auch im zweiten Auswärtsspiel nichts zu holen. Bei der SG Düsseldorfer Kegler unterlag der Aufsteiger klar mit 4406:5444 Holz (21:57, 0:3).

Gustav Kufeld mit Debüt kurz vor dem 92. Geburtstag

Dass in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt für die Gastgeber nicht viel anbrennen würde, war schon vor der ersten Kugel klar. Der TSV musste auf vier Stammspieler verzichten, und auch Hans-Joachim Röttgen stand nicht als Ersatz zur Verfügung. So kam mit Gustav Kufeld das Urgestein des TSV einen Monat vor seinem 92. Geburtstag zu seinem Erstligadebüt. Damit dürfte er auch der älteste Bundesligaspieler aller Zeiten sein und in die Annalen eingehen.

Im ersten Block ließen Andreas Twardowski und Stefan Weber Federn. 183 Holz verloren sie auf die Gastgeber. Twardowski kegelte erneut sehr konstant und kam auf ordentliche 827/5 Holz. Weber fehlte etwas die Gleichmäßigkeit, mit 784/3 Holz konnte er nicht ganz zufrieden sein. Auf Düsseldorfer Seite sollte ausgerechnet Mike Reinert, der im ersten Heimspiel bärenstarke 977 Holz auf die Tafel gebracht hatte, mit 876 Holz eine kleine Angriffsfläche anbieten. „Wenn alles gut läuft, könnte hier vielleicht ein Pünktchen mehr in der Spielerwertung für uns drin sein“, hoffte TSV-Sportwart Jörg Brandenburg.

Jörg Brandenburg: „Wir müssen uns nicht ärgern“

Wolfgang Sparenberg und Thorsten Scheidler gelang es aber nicht, das im zweiten Block in die Tat umsetzen. Sparenberg kam lediglich auf Bahn 1 gut zurecht und blieb mit 759/2 Holz auf der Strecke. Thorsten Scheidler knackte mit 802/4 Holz die anvisierte 800er-Marke, doch gegen Frank Kremer (911/9) und Stephan Stenger (917/10) war kein Kraut gewachsen.

Im Schlussblock kam dann der große Auftritt von Gustav Kufeld. Auch wenn der Senior auf der dritten Bahn nach 374/1 Holz aufgeben musste, schrieb er Kegel-Geschichte. Unterdessen versuchte Brandenburg, die angepeilten 876 Holz von Reinert zu überbieten, um die Höchststrafe von 21:57 Spielerpunkten noch zu vermeiden. Mit starken 860/6 Holz verpasste er das Ziel knapp. „Wir müssen uns nicht ärgern. Wir hatten schöne Bahnen, es hat richtig Spaß gemacht, darauf zu spielen. Düsseldorf ist eine richtig gute Truppe, die verdient gewonnen hat“, resümierte Brandenburg. Die Niederlage wirft den TSV vorerst auf den letzten Tabellenplatz zurück.

