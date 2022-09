Siek/Bargteheide. Der Aufsteiger aus Salzgitter-Bad muss an diesem Wochenende zum SV Siek und zum TSV Bargteheide. Die Leistungsträger sind in Topform.

Der überragende Akteur in der jüngsten Oberliga-Saison, Johan Hagberg, möchte seinen Siegeszug für den SV Union Salzgitter auch in der Regionalliga fortsetzen.

Tischtennis-Regionalliga: SV Union Salzgitter startet mit einer Nordtour in die Saison

Zum Saisonauftakt geht der Tischtennis-Regionalliga-Neuling SV Union Salzgitter an diesem Wochenende auf eine äußerst anspruchsvolle Nordtour. Der Aufsteiger ist zunächst beim ehemaligen Drittligisten SV Siek zu Gast und Sonntag stellt sich das Blanke-Quartett beim ambitionierten Titelaspiranten TSV Bargteheide vor.

Halb-Profis des SV Union Salzgitter befinden sich in Topform

Teamchef Stefan Blanke reist mit seiner Mannschaft bestens präpariert nach Schleswig-Holstein. „Ich bin optimistisch, dass wir nicht mit leeren Händen zurückkehren“, glaubt der Teamchef an die Fähigkeiten seiner Mannschaft und verweist auf das dreitägige gemeinsame Training in der Sporthalle der Altstadtschule. „Johan Hagberg und Agnius Kacerauskas sind eigens aus Stockholm beziehungsweise Vilnius angereist. Sie befinden sich trotz der fast fünfmonatigen Wettkampfpause in Topform und haben ihre Fähigkeiten jüngst eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das erwarte ich auch von Semi-Profis. Sie müssen liefern“, forderte Blanke Leistungsbereitschaft.

Beide Sölter Doppel sind Links-Rechts-Kombinationen

Von den Fähigkeiten der beiden Spitzenspieler konnte sich die gesamte Abteilung überzeugen. „Wir haben den ersten Trainingstag mit einem Grillfest verknüpft, um die Verbundenheit nicht nur in der Mannschaft zu pflegen“, berichtet Blanke. Bei den Trainingseinheiten wurde der Fokus auch auf die Doppel gelegt. Zur Erinnerung: Das Links-Rechts-Duo Hagberg und Nils Schulze absolvierte sein Oberliga-Pensum in dieser Disziplin mit 18:0 fehlerfrei. Umso mehr freut sich der Teamchef, dass der litauische Neuzugang ebenfalls Linkshänder ist. „Das wird für Felix Wilke und Agnius sicherlich ein Vorteil sein“, ist Blanke überzeugt.

Dieser Einschätzung pflichtete Wilke bei: „Es hat ausgezeichnet funktioniert.“ Das 23-jährige Eigengewächs der Sölter bestand auch die Einzeltests mit der neuen Nummer 2 des SV Union. „Das waren offene, lange Rallyes. Ein Spiel habe ich gewonnen, das andere gegen Agnius verloren.“

Natürlich kam es im Trainingscamp auch zum Kräftemessen von Hagberg und Kacerauskas. „Für die zahlreichen Zuschauer war das ein Duell auf Augenhöhe, aber Johan kann sicherlich noch immer eine Schippe drauflegen. Das bewies er bei den Punktspielen gegen Lutten, wo er jeweils gegen Agnius 3:1 die Nase vorn hatte“, berichtet Blanke.

Am Samstag (15 Uhr) kann das Topduo beim SV Siek erstmals unter Wettkampfbedingungen zeigen, was es drauf hat. Am Sonntag geht es beim TSV Bargteheide ab 13.30 Uhr los.

