Reppner. Die Pétanque-Abteilung des Gymnastikvereins Reppner stieg zum zweiten Mal in Folge auf und tritt in der kommenden Saison in der Regionalliga an.