Salder vergibt die Chancen und geht gegen Lichtenberg unter

Salder. Es waren Chancen für drei Spiele, doch der VfL Salder nutzte sich nicht. So verloren die Blau-Weißen das Derby gegen Lichtenberg mit 2:5.

Lichtenbergs Waldemar Seebold (in Gelb) eröffnete gegen den VfL Salder den Torreigen für sein Team.

Einen offenen Schlagabtausch boten der VfL Salder und der MTV Lichtenberg im Lokalderby der Fußball-Bezirksliga den Zuschauern beim 5:2 (2:1)-Auswärtssieg des MTV auf dem Kunstrasenplatz des VfL.

Überraschende Pausenführung für Lichtenberg

Schon vor der Partie versprach MTV-Trainer Stanislav Gross eine offensive Einstellung seiner Formation. „Wir wollen den VfL in den ersten zehn Spielminuten überraschen.“ Allerdings stellte sich der Spielverlauf zunächst komplett anders dar. Der VfL hatte in den Anfangsminuten klar die Nase vorn. Mit dem Kontertor zum 1:0 durch Waldemar Seebold setzte der Gast sein Vorhaben dann doch noch um (14.). Patrick Marquardt brachte sein Team mit dem 1:1 dann wieder ins Spiel zurück (24.). Jetzt war der VfL am Hebel. Doch die Chancen wurden reihenweise versiebt. Till Hockmann sorgte für die überraschende 2:1-Pausenführung.

VfL Salder setzt seinen Chancenwucher fort

Der VfL-Trainer Fred Matejasik schimpfte auf dem Weg in die Kabine nicht zu Unrecht: „Wir haben Dinger für drei Spiele vergeben.“ Mit dem Beginn der zweiten Spielhälfte wähnten sich die Hausherren nach dem 2:2 durch Niklas Hermann auf dem richtigen Weg (47.). Ihren Chancenwucher setzte die Offensive des VfL dann jedoch fast im Minutentakt fort. Die Lichtenberger Elf besann sich auf ihre Konterqualitäten. Seebold und Ibrahim Miri hebelten den Abwehrblock mit ihren Temposprints fast nach Belieben aus. Torben Hagdorn knipste dann mit seinem lupenreinen Hattrick innerhalb von 22 Minuten die Lichter für den VfL aus.

In der Schlussviertelstunde bemühten sich die VfL-Angreifer Marquardt, William da Silva Meneres und Marcel Plehn noch um den Anschluss. Doch MTV-Torhüter Tim Eisfeld und der umsichtig als letzter Mann agierende Lars Sieber erstickten alle Versuche der Heimelf im Keim oder beim Torabschluss fehlte den Blau-Weißen das nötige Quäntchen Glück.

VfL Salder: N. Schönwiese – Feist, Hermann, Marquardt, Plehn – Schneider (77. Goes), Karaman (80. Scherger), N. Kientopp, Pyrskalla (46. Schanowski) – Pitzschk (46. Silva-Meneres), Müller.

MTV Lichtenberg: Eisfeld – Miri, Hagdorn (82. Wuttke), Adanir (82. Weitzel), Hockmann – D. Müller, Seebold, Sieber, Houssein Khalil (72. Hassan Khalil) – Borewitsch (82. Ulke), Reuper.

Tore: 0:1 Seebold (14.), 1:1 Marquardt (24.), 1:2 Hockmann (43.), 2:2 Hermann (47.), 2:3, 2:4, 2:5 Hagdorn (53., 72., 75.).

