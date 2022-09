SC Gitter kommt nur fünf Minuten lang aus dem Tritt

Der SC Gitter um Kapitän Dustin Günther (in Weiß) feierte einen wichtigen Auswärtssieg in Othfresen.

Der SC Gitter macht einen Sprung in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga und schafft den Anschluss an die obere Hälfte. Beim Aufsteiger FC Othfresen gelang dem Team von Trainer Michael Bock im Nachholspiel am Mittwochabend ein 4:1 (1:0)-Erfolg, der nur kurzzeitig ins Wanken kam.

„Wir hatten das Spiel von Anfang an im Griff. Der Ballbesitz war fast ausschließlich in unseren Reihen. Wir hatten gleich mehrere hundertprozentige Möglichkeiten, um die Führung in die Höhe zu treiben“, erklärte Bock nach der Partie. So ging es „nur“ mit 1:0 für den Sportclub in die Kabinen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Anschluss aus dem Nichts

Nach der Pause legten die Gäste das 2:0 nach. Es schien ein ruhiger Abend für Bock und sein Team zu werden. Doch mit der ersten Chance der Hausherren stand es plötzlich nur noch 2:1 für Gitter und der Sportclub verlor kurzzeitig seine Linie. „Plötzlich war Unruhe in unserem Spiel und ich bin an der Seitenlinie etwas nervös geworden. Die Phase dauerte zum Glück nur fünf Minuten, danach haben wir uns wieder gefangen“, so der Coach. Spätestens nach dem 3:1 durch Thilo Adam war der dritte Saisonsieg dann in trockenen Tüchern.

Seidel steht wieder zwischen den Pfosten

0Mit Torwart Daniel Seidel kehrte ein weiterer Spieler auf den Platz zurück. Seidel hatte sich bei der Stadtmeisterschaft verletzt, nachdem er gerade von einer alten Verletzung zurück gekehrt war. „Es ist ständig Bewegung in unserem Kader. Aber es tut auf jeden Fall gut, wenn angeschlagene oder verletzte Jungs zurückkehren. Für Daniel war es der erste Einsatz nach längerer Zeit“, so Bock.

Tore: 1:0 Rost (30.), 2:0 Neugebauer (65.), 2:1 (80.), 3:1 Adam (85.), 4:1 Neugebauer (90.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de