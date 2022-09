VfL Salder mit gedämpfter Freude vor dem Pokal-Kracher

Eigentlich wartet auf den VfL Salder am heutigen Mittwoch ein absolutes Saison-Highlight. Der Fußball-Bezirksligist empfängt den Landesligisten MTV Wolfenbüttel zum Bezirkspokal-Viertelfinale an der heimischen Parkstraße (Anstoß 18.15 Uhr). Allerdings trübt der schlechte Saisonstart sowie der schwache Auftritt am Sonntag in der zweiten Halbzeit bei Fortuna Lebenstedt (1:3) die Vorfreude bei Trainer Fred Matejasik.

Fokus liegt beim VfL Salder auf dem anstehenden Derby gegen den MTV Lichtenberg

„Hätten wir in der Liga aktuell mehr als die vier Punkte, dann würde ich ganz anders in das Spiel gegen den MTV gehen. Aber so liegt unser Fokus klar auf der Liga und dem Derby am Sonntag gegen den MTV Lichtenberg“, so Matejasik. Das bedeutet, der Trainer wird rotieren. Angeschlagene Spieler werden für die Liga geschont. Gleichzeitig muss der Coach auf den ein oder anderen Schichtarbeiter für das Pokalspiel verzichten.

Und dann war da ja auch noch der blutleere Auftritt bei Fortuna Lebenstedt. „Wenn wir gegen Wolfenbüttel genauso auftreten wie in den zweiten 45 Minuten am Sonntag, dann wird es dicke zweistellig“, wird Matejasik deutlich, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft ganz und gar nicht einverstanden war. Vor allem die fehlende Laufbereitschaft störte den Coach. Dabei hätten auch erfahrene Spieler keine gute Figur gemacht. „Gerade die älteren Jungs müssen Vorbild für die Jüngeren sein. Wenn das aber nicht der Fall ist, kommt so etwas heraus wie am Sonntag“, ärgert sich Matejasik.

Gegner MTV Wolfenbüttel kommt mit Rückenwind aus dem 8:0-Derbysieg

Deshalb wird es einige Veränderungen im Kader geben. Spieler mit bislang weniger Einsatzzeit könnten ihre Chance bekommen. Und das ausgerechnet gegen einen Gegner, der sich am Wochenende den Frust von der Seele geschossen hat. Nach der 2:4-Niederlage beim SSV Vorsfelde, ließ der Oberliga-Absteiger MTV im Derby gegen den BV Germania Wolfenbüttel ordentlich die Muskeln spielen und siegte auswärts mit 8:0. „Die sind wieder komplett in der Spur und werden mit viel Selbstvertrauen zu uns kommen“, sagte Matejasik.

Mit Niklas Hermann hat der Trainer einen ehemaligen MTV-Akteur im Kader. Viele Informationen hat dieser allerdings nicht mehr. „Er kennt zwar noch den ein oder anderen, aber der Großteil der Mannschaft hat sich verändert, seitdem Niklas wieder bei uns ist“, erklärt Matejasik.

