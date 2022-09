Viele Premieren in der Nordharzliga

Der 4. Spieltag in der Fußball-Nordharzliga sorgte für viele Premieren bei den Salzgitteraner Teams. Während der SC Gitter II und Viktoria Thiede die ersten Saisonniederlagen hinnehmen mussten, feierte Glück Auf Gebhardshagen einen wichtigen Auswärtserfolg. Und auch der KSV Vahdet Salzgitter II durfte erstmals jubeln.

Staffel 1:

Nach drei Remis jetzt erste Niederlage für SC Gitter II

FG Vienenburg/Wiedelah – SC Gitter II 3:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Rimbach (20., 61.), 2:1 Hiebsch (65.), 3:1 Preteni (72.), 3:2 Jachmann (75,/FE).

Nach drei 1:1-Unentschieden zum Auftakt nun also die erste Niederlage für das Team von Trainer Michael Weber in dieser Saison. In dessen Abwesenheit präsentierte seine Mannschaft eine konzentrierte Anfangsphase. „Wir haben bis zur 20. Minute alles im Griff gehabt. Dann bekommen wir nach einem Konter das 0:1 und schwimmen bis zur Pause ordentlich“, erklärte Kapitän Michele Martoccia. Eine Viertelstunde nach der Pause gab es dann den nächsten Nackenschlag in Form des 0:2. Sebastian Hiebsch konterte zum 1:2-Anschluss und brachte sein Team zurück ins Spiel. „10 Sekunden nach der Trinkpause kassieren wir dann das 1:3“, berichtete Martoccia. Lukas Jachmann sorgte zwar noch für den 2:3-Anschluss per Elfmeter, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Staffel 2

Bei Glück Auf Gebhardshagen platzt der Knoten

TSV Destedt – SV Glück Auf Gebhardshagen 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Meyer (22.), 0:2 Brandeis (43.), 0:3 Laufenburg (74.).

Endlich ist der Knoten geplatzt. Bei den 1:1-Unentschieden gegen Cremlingen und Bohrstadt waren die Knappen jeweils nah dran am ersten Saisonsieg. Dieser ist nun gegen den TSV Destedt gelungen. „Wir sind alle sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und das war auch vollkommen verdient“, sagte Kapitän Roger Röpke nach dem Sieg. Dieser hätte nach seiner Ansicht sogar noch höher ausfallen können. „Aber es ist das alte Lied der mangelnden Chancenauswertung. Wobei das bei einem 3:0-Erfolg natürlich Jammern auf ganz hohem Niveau ist.“

KSV Vahdet Salzgitter II – SV Wendessen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Suel (90.+4). Besonderes: Gelb-Rot für Vahdet Salzgitter II (74.).

Eine aufregende Woche liegt hinter dem KSV Vahdet Salzgitter II. Nach dem 6:0-Erfolg gegen Borussia Salzgitter II im Pokal am Mittwoch kündigte Trainer Veysel Polat seinen Rücktritt an (wir berichteten), am Samstag übernahm sein Bruder Emre seinen Posten interimsweise und fuhr prompt den ersten Saisonsieg ein. „Wir sind alle mega glücklich, dass wir einen der Staffelfavoriten mit 1:0 schlagen konnten“, sagte Polat, der mit einer Kontertaktik zum Erfolg kam. „Wir haben etwas umgestellt und hinten so gut wie keine Chance zugelassen.“ Vorne dauerte es dann bis in die Nachspielzeit, ehe Cihat Suel für den umjubelten Siegtreffer sorgte.

FSV Fuhsetal – SG Bohrstadt 5:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Voss (35., 37., 50./FE), 3:1 Klein (60.), 3:2 Bornecke (65.), 4:2, 5:2 Kratzert (68./FE, 69.).

Erster Heimsieg für den FSV. Von der ersten Minute an merkte man dem Team von Trainer Dennis Kleinert an, dass es als Sieger vom Platz gehen wollte. Bezeichnend dafür: Dem Gast aus dem Landkreis Wolfenbüttel gelang nicht ein einziger Torschuss im ersten Durchgang. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute ein starkes Spiel gemacht, bei dem wir dem Gegner nie das Gefühl gegeben haben, dass bei uns irgendetwas zu holen ist“, freute sich Kleinert. Christopher Voss sorgte mit zwei Treffern vor und einem Elfmetertor direkt nach der Halbzeit für klare Verhältnisse. Die kurze Druckphase inklusive eines Doppelpacks der Gäste konterte der FSV durch einen Doppelschlag von Justin Kratzert zur endgültigen Entscheidung. „Ich bin sehr zufrieden und möchte meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen“, sagte Kleinert.

Viktoria Thiede – SG Achim/Börßum/Hornburg 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Sondergeld (84.).

Nach dem 2:3 unter der Woche im Pokal gegen die TSG Bad Harzburg II, folgte am Sonntag die zweite Niederlage binnen weniger Tage für den FC Viktoria Thiede. „Das war die erste richtige Standortbestimmung für unsere Jungs. Und ich hätte das Unentschieden gern mitgenommen“, sagte Co-Trainer Andreas Migge nach dem späten K.o.. Seine Mannschaft habe drei, vier gute Chancen liegen lassen und der Gegner hat am Ende eiskalt zugeschlagen. „Man hat gesehen, dass wir uns immer noch in der Findungsphase befinden und dann wird es gegen gestandene Teams wie die SG Achim/Börßum/Hornburg schwer. Aber mir ist absolut nicht Bange geworden. Wir haben gut mitgespielt“, so Migge, der den verhinderten Peter Lux auf der Trainerbank vertrat.

VfL Salder II – TuS Cremlingen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Lampen (12.), 0:2 Olbrich (35.), 0:3 Langermann (53.), 0:4 Lampen (78.).

„Wir haben gegen einen nicht allzu starken Gegner, schwach gespielt“, erklärte VfL-Trainer Peter Hoppe nach der Partie. Die Grundlagen hätten bei seiner Mannschaft gefehlt. „Wir waren nicht nah genug bei den Leuten und haben keinen Druck ausgeübt – egal ob in der Offensive beim Pressing oder in der Defensive“, so Hoppe. Der 0:2-Pausenrückstand hätte durchaus noch höher ausfallen können. Cremlingen traf unter anderem die Latte. Das Zusammenspiel innerhalb seines Teams passe einfach noch nicht: „Wir hauen die Bälle zu oft unkontrolliert raus. Daran müssen wir arbeiten, wenn wir in dieser Liga Punkte holen wollen“, sagte Hoppe nach der vierten Niederlage im vierten Spiel.

