SC Gitter II bleibt sich treu: Drittes 1:1 im dritten Spiel

Der SC Gitter II und der VfR Langelsheim bleiben in Staffel 1 der Fußball-Nordharzliga nach dem 1:1 (0:0)-Unentschieden im Stadion im Osterfeld weiterhin in der Liga ungeschlagen. Mit etwas Sarkasmus kommentierte SC-Trainer Michael Weber das dritte 1:1-Unentschieden seiner Truppe im dritten Spiel: „Wir haben wieder nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Das Niveau war nicht berauschend.“

Wenig Höhepunkte in der ersten Halbzeit

Gleich nach 30 Sekunden kam es für den Sportclub durch Justin Müller zu einer zufälligen Torchance. Sein Pressschlag mit Pierre-Patrick Pinske strich knapp über das von VfR-Torhüter Danny Risse gehütete Tor. Der Gast aus Langelsheim zeigte sich dann in der 22. Minute erstmals gefährlich vor SC-Torhüter Chris Weber. Doch den Kopfball von Djomand Sadoun pflügte Weber ganz locker runter. Bis zur Pause plätscherte die Partie ohne größere Höhepunkte dahin.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Thomas Gauf sorgt für die überraschende 1:0-Führung des SC Gitter II

Für den SC-Hingucker sorgte dann Tobias Sobek mit seinem gut ausgeführten Freistoß. Doch damit war die Offensivherrlichkeit schon wieder fast auf Null gestellt. Thomas Gauf (77.) sorgte für das überraschende 1:0.

Ausgleich fällt per Strafstoß

Mit dem Gefühl der sicheren Führung wurde die Heimmannschaft sorglos. Mit einem Einwurf hinter die Abwehrkette überraschten die Kicker aus dem Harzstadion die Hausherren. Nur mit einem Foul konnte Andre Löwe im Strafraum gebremst werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Löwe zwei Minuten vor Ultimo zum 1:1-Ausgleich selbst.

„Der Gegentreffer war in der Entstehung unnötig. Doch ich gewinne der Sache noch etwas Positives ab. Wir haben zum ersten Mal 1:0 geführt und mussten nicht einem Rückstand hinterherlaufen“, fügte Trainer Weber nach der Begegnung hinzu. Die Serie der Remisspiele wird am Mittwoch mit dem Pokalspiel beim SV Hahndorf (18.30 Uhr) beendet. „Es gibt dort in jedem Fall einen Sieger – zur Not nach Elfmeterschießen“, schaute Weber schon nach vorn.

Tore: 1:0 Gauf (77.), 1:1 Löwe (88./FE).

gs

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de