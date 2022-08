Vahdet macht es deutlich: Altinkayas Mission „ist beendet“

Die Siegesserie des KSV Vahdet Salzgitter in der Fußball-Bezirksliga 3 geht weiter: Das 5:2 (2:1) bei Aufsteiger Arminia Adersheim war bereits der vierte Erfolg in Serie für die Lebenstedter, die damit endgültig in der Spitzengruppe der Tabelle angekommen sind. Gleichzeitig hat Interimscoach Yüksel Altinkaya seine Mission mit der perfekten Ausbeute an Punkten beendet.

Vahdet verliert nach dem Anschlusstreffer den Faden

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben die Partie auch im Griff gehabt“, beschrieb Altinkaya die Anfangsphase. Doch dann kam es zu einem Bruch in seinem Team. Ein möglicher Elfmeter für Vahdet wurde nicht gegeben und im Gegenzug fiel der 1:2-Anschluss. „Wir haben dann den Faden verloren. Auch Gespräche in der Pause haben nichts bewirkt“, ärgerte sich Altinkaya, der festhielt, dass so etwas einer erfahrenen Mannschaft nicht passieren dürfe.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stürmer Sadik Balikci lässt das Spiel kippen

Fast folgerichtig machte Adersheim Mitte der zweiten Hälfte den Ausgleich. „Zu diesem Zeitpunkt vollkommen verdient“, attestierte Altinkaya, der in der Folge die taktische Ausrichtung änderte: „Wir haben Adersheim spielen lassen und selbst auf Konter gesetzt.“ Der Taktik-Wechsel sollte sich bezahlt machen. Einen Konter nutzte Sadik Balikci zum 3:2 und sorgte für einen Bruch im Spiel der Hausherren. „Waren es nach dem 1:2 unsere Köpfe, die runter gegangen sind, war es diesmal bei den Adersheimern so“, sagte der KSV-Coach, der in der Folge auch noch das 4:2 und 5:2 seiner Mannschaft bejubeln durfte. „Ich wünsche den Jungs alles Gute, aber meine Mission hier ist damit beendet“, schloss Altinkaya.

KSV Vahdet Salzgitter: Pogrzeba – Hot, Uzunhan, Ölmez, Üsküplü, Balikci (90.+1 Kocabey), El-Arab, Özdogan (76. Ulusal), Ökdem, Durmus, Sankovic (88. A. Demir).

Tore: 0:1 Üsküplü (13.), 0:2 Balikci (22.), 1:2 Degering (33.), 2:2 Eigentor Hot (66.), 2:3, 2:4 Balikci (79., 81.), 2:5 El-Arab (90.+3).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de