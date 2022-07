Vier Titel für Salzgitteraner beim Viktoriacup

Mia Burgdorf (in Gelb) hat sich mit Viktoria Thiede den Titel in der weiblichen C-Jugend gesichert.

Viktoria Thiede hat gleich die zweite Handball-Mammut-Veranstaltung innerhalb einer Woche perfekt über die Bühne gebracht. Nach den Erwachsenen beim 34. Wilhelm Goes-Cup (wir berichteten), waren am Samstag und Sonntag nun die Handballkids von den Minis bis zur A-Jugend dran. Über 700 Spielerinnen und Spieler tummelten sich am Samstag auf Sand und am Sonntag auf Rasen beim 26. Jugend-Viktoriacup.

Organisator Immo Hübener zog ein durchweg positives Fazit. Hatte er am Samstag beim Beachturnier mit 19 Mannschaften von der A- bis zur C-Jugend noch eine Stunde überzogen, weil viele Partien erst im Penalty-Schießen entschieden wurden, lief am Sonntag bei den 115 Spielen auf Rasen von der A- bis zur E-Jugend alles wie am Schnürchen: „Ich hatte im Vorfeld die letzten Partien des Tages für 17.18 Uhr angesetzt – sie haben um 17.23 Uhr begonnen. Ein großer Dank geht hier vor allem an die vielen Teams und auch die Schiedsrichter.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf Sand holten die männlichen Teams des TSV Anderten gleich alle drei Titel. „Erwähnenswert ist hierbei sicherlich die C-Jugend, die bis 13 Uhr noch die Relegation zur Oberliga in Dinklage gespielt und gewonnen hat, um dann auch bei uns zu siegen“, sagte Hübener. Bei den Beach-Mädels gab es zwei Titel für die heimische Viktoria: Sowohl der Pokal bei der weiblichen B- als auch bei der weiblichen C-Jugend ging an die Thiederinnen.

Am Sonntag kamen noch zwei weitere Titel für Salzgitteraner Teams hinzu. Und auch hier hielten die Mädels die Fahne hoch. Die Landesliga-Mannschaft des FC Viktoria Thiede von Fabian Kracik holte sich den Sieg in der weiblichen C-Jugend. Und in der weiblichen E-Jugend war die TGJ Salzgitter erfolgreich.

Besonders begeistert war Organisator Hübener von der Teilnehmerzahl bei den Handball-Minis: „Wir hatten 14 Teams, die in 20 Spielen immerhin 120 Tore erzielt haben. Am Ende bekam jeder Teilnehmer die Goldmedaille und somit war jeder ein Sieger.“

Beachturnier

Männliche A-Jugend: 1. TSV Anderten II, 2. HG Elm, 3. TSV Anderten I.

Männliche B-Jugend: 1. TSV Anderten I, 2. SG LVB Leipzig, 3. SV Stöckheim.

Männliche C-Jugend: 1. TSV Anderten II, 2. Viktoria Thiede, 3. TSV Anderten.

Weibliche A-Jugend: 1. BSG Fürstenwalde, 2. Viktoria Thiede.

Weibliche B-Jugend: 1. Viktoria Thiede, 2. BSG Fürstenwalde, 3. HF Helmstedt-Büddenstedt.

Weibliche C-Jugend: 1. Viktoria Thiede I, 2. Viktoria Thiede II, 3. VfL Lichtenrade.

Rasenturnier

Männliche A-Jugend: 1. TSV Anderten II, 2. TSV Anderten I, 3. MTV Groß Lafferde.

Männliche B-Jugend: 1. SG LVB Leipzig, 2. SV Stöckheim, 3. TSV Anderten I.

Männliche C-Jugend: 1. TSV Anderten I, 2. Viktoria Thiede, 3. TSV Anderten II.

Männliche D-Jugend: 1. TSV Anderen I, 2. HSG Liebenburg-Salzgitter, 3. JSG Allertal.

Männliche E-Jugend: 1. TB Lengede, 2. HF Helmstedt-Büddenstedt, 3. HG Elm.

Weibliche A-Jugend: 1. HSG Bad Harzburg/Vienenburg, 2. SV Stöckheim, 3. HG Elm.

Weibliche B-Jugend: 1. HSG Bad Harzburg/Vienenburg, 2. SV Stöckheim, 3. Viktoria Thiede.

Weibliche C-Jugend: 1. Viktoria Thiede I, 2. TGJ Salzgitter, 3. VfL Lichtenrade.

Weibliche D-Jugend: 1. HSC Ehmen, 2. Viktoria Thiede, 3. HG Elm.

Weibliche E-Jugend: 1. TGJ Salzgitter I, 2. Lehndorfer TSV, 3. SG Wittingen/Stöcken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de