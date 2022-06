Nikolas Raeth rettet seinen Vorsprung knapp ins Ziel

Die Siegesserie des derzeit größten Leichtathletiktalents aus Salzgitter reißt einfach nicht ab. Auch bei den Landesmeisterschaften im Blockmehrkampf ließ Nikolas Raeth (SV Union Salzgitter) seinen Gegnern nur die Podest-Plätze 2 und 3 übrig. Bei den Titelkämpfen in Stuhr verbesserte das junge Talent zudem seinen eigenen Kreisrekord im Block „Sprint/Sprung“.

Gute Generalprobe vor einer Woche

Erst vor einer Woche hatte der 14-Jährige in Uslar bei den Bezirksmeisterschaften einen neuen Kreisrekord aufgestellt. Das war eine hervorragende Generalprobe für den Wettkampf in Stuhr bei Bremen. Hier hatte er es allerdings mit starken Kontrahenten zu tun.

Über die 80 Meter Hürden legte Raeth mit 11,44 Sekunden gleich einmal die schnellste Zeit hin und signalisierte seinen Gegnern, dass mit ihm zu rechnen ist. Im Weitsprung flog er im besten Versuch auf 5,21 Meter und damit 16 Zentimeter weiter als noch in Uslar. Sein stärkster Konkurrent Felix Achenbach (BTB Oldenburg) kam auf 5,56 m und konnte somit ein wenig Boden gutmachen. Auch im Speerwurf war Achenbach mit 28,71 m etwas stärker, doch die 27,50 m des Unioners waren eine solide Grundlage für den weiteren Wettkampfverlauf.

Im Sprint sammelt Nikolas Raeth genügend Punkte

Der Sprintspezialist aus Salzgitter-Bad wies seine Gegner dann über die 100 m deutlich in die Schranken und baute seinen Vorsprung wieder aus. Bei leichtem Gegenwind lief der Sprint-Landesmeister mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor Achenbach ins Ziel. Doch im abschließenden Hochsprung sollte es noch einmal spannend werden. Während Achenbach 1,68 m überwand, gingen für Raeth lediglich die 1,60 m, die er erst im dritten Versuch überwand, in die Ergebnisliste ein. Achenbach verkürzte den Abstand so noch einmal bis auf 22 Zähler. Am Sieg von Raeth mit 2703 Punkten änderte das nichts mehr. Als Zugabe hatte er noch seinen eigenen Kreisrekord um 18 Zähler verbessert.

