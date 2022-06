A-Jugend des VfL Salder schafft Bezirksliga-Aufstieg

Die Fußball-A-Junioren des VfL Salder sind in die Bezirksliga aufgestiegen. Mit 2:1 (1:1) gewannen die Fuhsekicker am Dienstagabend das Kreismeisterschafts-Endspiel im Neile-Stadion in Lutter gegen die JSG Cremlingen/Destedt. Damit zog der VfL Salder nach dem Staffelsieg in der Nordharzliga und dem Pokalerfolg auch den dritten Titel dieser Saison an Land.

VfL Salder spielt zunächst wie gelähmt

Doch bis zum Triumph war es noch einmal ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft vom Trainerduo Martin Conrad und Jonathan Denda. Die Belastung, auf die Bezirksebene als Meister zurückzukehren, lähmte 20 Minuten lang die Aktionen des Kreispokalsiegers. Der Staffelsieger aus Destedt verzögerte geschickt das Tempo. Beim VfL hingegen waren Abspielfehler im Mittelfeld an der Tagesordnung. Lediglich VfL-Torhüter Mattes Scheller erreichte seine Normalform. Doch beim Führungstreffer der Spielgemeinschaft aus Cremlingen war auch das Torhütertalent des VfL machtlos (22.).

Der Pokalsieger bewies jedoch Nehmerqualitäten. Nur 80 Sekunden später schwang sich Max Mellenthin zu einem Sololauf ab der Mittellinie auf. Der Abräumer des VfL stürmte an vier Gegenspielern vorbei und donnerte das Spielobjekt aus 13 Metern kurz und trocken zum 1:1 in die kurze Ecke des Cremlinger Tores. Bis zur Pause gab es einen packenden Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Dawid Tasic entscheidet das Spiel für den VfL

Nach der Pause fiel das Niveau eine Viertelstunde lang ab. Beide Teams lauerten auf den entscheidenden Fehler beim Kontrahenten. Das richtige Näschen bewies dann der VfL-Siegtorschütze des Kreispokalfinales, Dawid Tasic. Die weite Flanke von Sarhad Yahya segelte an Freund und Feind vorbei durch den Fünfmeterraum. Tasic erfasste die Situation am schnellsten, sprintete zum langen Pfosten und netzte gekonnt ein.

In der folgenden Trinkpause ordnete VfL-Trainer Martin Conrad noch einmal seine Reihen und schwor sein Team auf den Erfolg ein: „Wir haben die bessere Bank. Wir dürfen hintenraus keinen Fehler mehr in der Abwehr machen. Dann schaffen wir es.“ Mit einem enormen Einsatzwillen ging der Doublesieger aus Salder in die letzten Spielminuten. Eine Minute vor Ultimo wurde Torhüter Mattes Scheller zum Matchwinner. Er fischte den Schuss von Rune Sten Bremer aus dem Winkel. Was folgte, war grenzenloser Jubel mit dem zahlreichen VfL-Anhang.

Spiel kompakt

Tore: 0:1 Schlosser (22.), 1:1 Mellenthin (24.), 2:1 Tasic (60.).

VfL Salder: Scheller – Schwarzburger, Mellenthin, Walford, Yagmur, Tasic, Tamer, Rittel, Seferovic, Sarhad Yahya, Käpernik, Ajaini, Tamin, Dröst, Böttcher, Sananik Yahya.

