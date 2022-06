SC Gitter scheitert im Achtelfinale vom Punkt

Die Ü40-Fußballer des SC Gitter haben bei der 16. Niedersachsenmeisterschaft in Lenglern/Harste den neunten Platz erreicht. Das Kuriose: Der SC blieb dabei ohne Niederlage und schied gegen die SVG Gaste-Hasbergen im Achtelfinale mit 1:4 nach Achtmeterschießen aus.

SC Gitter fährt den Gruppensieg ein

Mit einem torlosen Remis gegen den SV B-E Steimbke startete der Sportclub in die Spielrunde. Mit dem Ergebnis war Fußballobmann und Spiellenker Thorsten Engelsdorf zufrieden: „Wir sind ohne Niederlage gestartet, das hat den Teamgeist noch weiter gestärkt.“ In der folgenden Partie gegen die SG Bettmar/Dinklar fuhr der Vertreter aus dem Kreis Nordharz durch die Tore von Marcus Bosse und Engelsdorf einen 2:0-Sieg ein. Im Abschlussspiel der Gruppe gab es ein torloses Unentschieden gegen den TuS Niederwöhren. Damit war der Gruppensieg in trockenen Tüchern.

Dem Sportclub fehlt das nötige Glück

Im Achtelfinale stand es gegen die SVG Gaste-Hasbergen nach der regulären Spielzeit 1:1. Das SC-Tor erzielte wiederum Engelsdorf. Im folgenden Achtmeterschießen hatte der Sportclub aus Gitter nicht das nötige Glück. Während Gaste-Hasbergen jeden Schuss vom Punkt zum Torerfolg nutzte, blieb das Team des SC-Betreuerduos Markus Bock und Karl-Heinz Hundelmann ohne Torerfolg. Die SVG Gaste-Hasbergen schied anschließend gegen den späteren Finalisten RW Damme aus. Landesmeister wurde Eintracht Nordhorn mit einem 4:1-Erfolg im Endspiel.

„Wir sind ohne richtige Niederlage ausgeschieden. Mit unserem durch Verletzungen stark reduzierten Aufgebot haben wir uns gut verkauft“, stellte Engelsdorf fest.

SC Gitter: Evertsbusch, Görke – Ceylan, Christian Engelsdorf, Sticka, Bock, Nödler, Horn, Kawala, Yalim, Kalefendt, Hülsmann, Thorsten Engelsdorf.

