A-Junioren des SCU feiern den Landesliga-Titel

Salzgitter-Bad. Souverän hat sich der SCU SalzGitter den Titel in der Fußball-Landesliga der A-Junioren geholt. Am letzten Spieltag gewannen die Südstädter 2:0.

Es ist geschafft: Die Fußball-A-Junioren des SCU SalzGitter haben mit einem 2:0-Heimspielerfolg über den SC Rot-Weiß Volkmarode die Meisterschaft in der Landesliga gewonnen. Die B-Junioren der Südstädter beenden die Saison 2021/22 in der Landesliga-Abstiegsrunde nach einem 1:1-Unentschieden gegen Lupo Martini Wolfsburg auf Platz 2.

A-Junioren

Landesliga, Meisterrunde: SCU SalzGitter – SC RW Volkmarode 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Rost (36./FE), 2:0 Haka (46.).

Die Gäste aus Volkmarode erwiesen sich auf dem Weg zum Titelgewinn für die Schützlinge von SCU-Trainer Jonas Teuber als ganz harter Prüfstein. Es entwickelte sich vom Anpfiff weg eine packende und leistungsstarke Partie. Die Gäste aus Braunschweig wollten ihre theoretische Chance auf den Meistertitel selbst nutzen und suchten ihr Heil in der Offensive. Der SCU hatte bei zwei Aluminiumtreffern von Ben Skoplijak (18.) und Julian Morbitzer (22.) das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Das starke Abwehrtrio Belrian Halimi, Dejan Krvavac und Haci Emre Kaya klärte die Abpraller jeweils gekonnt.

Auf der Gegenseite hatten Halimi (19.) und Samuil Kafelov (30.) bei ihren Abschlüssen nicht das nötige Quäntchen Glück. In beiden Fällen war der Torhüter der Rot-Weißen, Tobias Lau, zur Stelle. In der 32. Minute konnte Leon Geyer den durchgebrochenen SCU-Stürmer Jannis Rost nur mit einem Foul im Strafraum bremsen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Rost selbst zur 1:0-Pausenführung.

Paukenschlag nach der Pause sorgt für die Entscheidung

Mit einem Paukenschlag begann der zweite Spielabschnitt. Einen weiten Einwurf von Crispin Teuber erlief sich Marvin Haka. Mit einer Körpertäuschung schüttelte Haka seine Verfolger ab und schlenzte das Spielobjekt zum 2:0 in die lange Ecke (46.). Der SCU kontrollierte anschließend das Spielgeschehen sicher mit der starken Mittelfeldachse um Ben Peinemann, Devin Liehr und Marvin Haka.

Der Titel geriet nicht mehr in Gefahr. Aus den Händen von Staffelleiter Mario Tietze erhielt SCU-Kapitän Blerian Halimi nach dem Abpfiff die Meisterplakette und feierte gemeinsam mit seiner Mannschaft ausgelassen den Titelgewinn. Gefeiert wird bei den A-Junioren vielleicht nicht das letzte Mal in dieser Saison. Denn am 25. Juni steht noch das Bezirkspokal-Finale gegen den SC Hainberg im Drömlingstadion des SSV Vorsfelde auf dem Programm.

SCU: Borgs – Halimi, Kaya, Krvavac, Crispin Teuber, Atav, Liehr, Peinemann, Notzon – Kafelov, Rost,Özgür, H. Kanaan, Bogus, Kinscher, Berkefeld, Quadt, Haka.

B-Junioren

Landesliga, Abstiegsrunde: SCU SalzGitter – Lupo Martini Wolfsburg 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Popalzai (1.), 1:1 (48.).

Mit dem zweiten Tabellenplatz in der Abstiegsrunde hat der SCU SalzGitter das Abstiegsgespenst deutlich verscheucht. Im Abschlussspiel erreichte der Nachwuchs aus der Südstadt ein 1:1-Unentschieden gegen Lupo Martini Wolfsburg. Das Trainergespann Marco Krause und Marco Cordes machte im Heimspiel deutlich davon Gebrauch, allen Akteuren aus dem Kader noch einmal Spielpraxis zu geben. Zudem wurden seine Leistungsträger für die Bezirksmeisterschaft im Schulfußball am Mittwoch geschont. Hier geht das Team des Gymnasiums Salzgitter-Bad mit seinen neun Akteuren aus dem Landesliga-Kader nicht chancenlos an den Start. „Wir haben die Saison in der Abstiegsrunde noch gut abgeschlossen“, so Cordes.

SCU: Krause – Speitelsbach, Finn-Luca Cordes, Kurtz, Bock, Gintaut, Popalzai, Turhan, Özbek, Feldberg, M. Müller, Glaub, T. Müller, Pieper, Kowol.

