Steinlah behält die weiße Weste – Groß Mahner bleibt sieglos

Die SG Steinlah/Haverlah und der VfL Salder marschieren in den Staffeln 2 und 3 der 1. Nordharzklasse parallel durch die Saison. Beide Teams haben vier Siege in vier Spielen auf dem Konto.

Staffel 2

SV Union Salzgitter II – SV Schladen 3:5 (1:4). Tore: 0:1 (8.), 0:2 (12.), 1:2 Marcel Schneider (13.), 1:3 (33.), 1:4 (45.+2), 1:5 (60.), 2:5 Jan-Simon Lehmkuhl (73.), 3:5 Phil-Colin Krause (82.)

„Ein gebrauchter Tag für uns“, bilanziert Union-Trainer Jens Dörries. Bereits zur Pause war die Messe gelesen. Zu viele Fehler hätten sich aneinander gereiht. „Nach einer Standpauke und zwei Wechseln zur Pause, gelingt es uns endlich auch mit dem Kopf auf dem Platz zu sein und wir machen das Spiel. Leider gelingt es uns nicht, die Großchancen wenigstens zum Ausgleich zu nutzen“, so Dörries, der nun schon den Fokus auf das nächste Kellerduell in Groß Mahne kommendes Wochenende legt.

SC Gitter III – FC Othfresen II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Abdulkadir Kizilboga (55.)

Mit seinem 13-Mann-Kader hat der SC Gitter III in Abwesenheit von Trainer Jürgen Hecker die optimale Ausbeute aus der Partie gegen den FC Othfresen II geholt.

SG Steinlah/Haverlah – RSV Groß Mahner 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Christopher Brunokowski (10.), 2:0/3:0 Niklas Manchen (18./52.)

SG-Trainer Frank Kunze spricht von einer souveränen Leistung seiner Mannschaft, die das Spiel 90 Minuten lang beherrschte. „Wir haben hinten sicher gestanden und vorne zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Es hätten vielleicht sogar noch ein zwei Treffer mehr sein können“, so Kunze, der den Saisonstart einzuschätzen weiß: „Die harten Brocken kommen noch.“

Staffel 3

Borussia Salzgitter II – SV Victoria Heerte 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Julian Schmidt (34.), 1:1 Nedim Mujezinovic (51.), 1:2 Eike Foerster (72.), 1:3 Sven Weitsch (79.), 1:4 Dennis Meyer (89.)

Victoria Heerte hat sich gut erholt von der 0:2-Heimniederlage von vor einer Woche gegen die SG Lucklum-Veltheim gezeigt. Dabei hat Victoria-Trainer ein zerfahrenes Spiel gegen Borussia II gesehen, in dem seine Mannschaft „Chancen in Hülle und Fülle“ hatte, diese aber nur zur 1:0-Halbzeitführung nutze. Nach dem Wechsel viel dann „aus dem Nichts“ der Ausgleich. „Wir sind dann weiter angelaufen. Der Knoten ist aber er nach dem 2:1 durch Eike Foerster geplatzt. Danach lief es wie von alleine. Ein verdienter Sieg“, so Seiring, der früh seinen Torwart Dominik Eckerleben verletzungsbedingt durch Feldspieler Marcel Schemer ersetzen musste. „Er hat ihn würdig vertreten“, so Seiring.

AKV Salzgitter – SV Fortuna Lebenstedt II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Ismayil-Semih Yesilöz (10.), 1:1 Patrick Blania (72.), 2:1 Kenneth Deubel (84.), 2:2 Salih Alanc (90.+1)

„Wir haben das Spiel bis zur 60. Minute beherrscht. Die Torchancen auf das 2:0 waren jede Menge da. Unter anderem hatten wir zwei Aluminiumtreffer und etliche Distanzschüsse. Aber die Pille wollte irgendwie nicht rein“, so AKV-Trainer Özgün Yenigün. Und wie so häufig recht sich die mangelnde Chancenverwertung. Fortuna II dreht das Spiel innerhalb von zwölf Minuten. „Mit dem 2:2 in der Nachspielzeit haben wir bewiesen, dass es geht, wenn man Willen zeigt. Dieser eine Punkt fühlt sich für uns trotzdem wie eine Niederlage an, weil wir die bessere Mannschaft waren“, so Yenigün.

MTV Lichtenberg II – VfL Salder II 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Louis Kloske (19.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Salders Marcel Reiter (86.)

MTV-Trainer Patrick Günther spricht von einem engen Spiel, dass in beide Richtungen hätte ausgehen können. „Wir hatten leider keinen etatmäßigen Keeper an Board. Das hat man bei den Abstimmungsschwierigkeiten beim 0:1 dann leider auch gemerkt“, so Günther. Seinem Team habe die Durchschlagskraft im Angriff gefehlt. Außerdem habe Salder noch einen Handelfmeter verschossen. „Am Ende war Salder vielleicht das eine Tor besser“, so Günther.

SG Lesse/Burgdorf – TSV Üfingen II 2:3 (2:2). Tore: 1:0 Philip Degwart (3.), 2:0 Felix Degwart (18.), 2:1 Julius Dröder (27.), 2:2 Tobias Girr (37.), 2:3 Julius Dröder (85.)

„Die erste halbe Stunde haben wir wirklich starken Fußball gespielt und verdient mit 2:0 geführt. Dann kamen zwei katastrophale Fehler und es stand plötzlich 2:2“, so SG-Trainer Florian Schubert zu den Geschehnissen in den ersten 45 Minuten. In der zweiten Hälfte seien seinem Team zwei Elfmeter verweigert worden. „Außerdem hätte Üfingen für eine Notbremse und ein Nachtreten jeweils Rot sehen müssen“, so Schubert, der kurz vor Schluss sogar noch den kompletten KO hinnehmen musste: „Freistoß in den 16er, Kopfball, Tor. Wie es dann halt so kommt.“

