Deutsche Ruderjugend trifft sich auf dem Salzgittersee

Im zweiten Anlauf soll es klappen: Nachdem der Bundeswettbewerb der besten deutschen Ruderer im Alter von zwölf bis 14 Jahren im vergangenen Jahr Corona-bedingt abgesagt werden musste, startet der Ruderclub am Salzgittersee vom 2. bis 4. Juli den nächsten Versuch, das Großevent auszurichten.

Vierter Wettkampf in Salzgitter

„Wir freuen uns, mit Salzgitter einen erfahrenen Ausrichter an der Hand zu haben und sind zuversichtlich, dass wir die Veranstaltung, sofern es uns die Pandemie und die Behörden erlauben, in diesem Format gut durchführen können“, erklärt Jochen Kühner, 2. Vorsitzender der Deutschen Ruderjugend (DRJ) und verantwortlich für den Bundeswettbewerb. Bereits 2004, 2008 und 2016 fanden die Wettbewerbe auf dem Salzgittersee statt.

Elf Rennen sind geplant

In diesem Jahr wird der anhaltenden Corona-Pandemie Rechnung getragen und das Programm in abgespeckter Form stattfinden. Statt normalerweise bis zu 1500 beteiligten Personen sollen diesmal lediglich 500 Teilnehmer am Start sein. Elf Rennen, zu denen jeweils ein Boot pro Landesverband zugelassen ist, sind geplant. Normalerweise darf jedes Bundesland zwei Boote stellen. Der DRJ-Vorstand hat sich dazu entschieden, die Veranstaltung nur für die ältere Jahrgangsklasse der 13- und 14-Jährigen zu planen, da es für sie in diesem Jahr die letzte Möglichkeit ist, an einem Bundeswettbewerb teilzunehmen.

Eine Perspektive bieten

Guido Lehne, Regattaleiter beim Ruderclub am Salzgittersee, weiß um die Gefahr, dass auch der diesjährige Bundeswettbewerb der Corona-Pandemie zum Opfer fallen kann: „Das ist uns natürlich bewusst, aber wir wollen den jungen Sportlerinnen und Sportlern eine Perspektive in diesen schwierigen Zeiten bieten und damit auch die Motivation für den Rudersport hochhalten. Wir wollen für den Fall, dass sich die Coronazahlen positiv entwickeln, vorbereitet sein.“ Dementsprechend geht er mit seinem Team in die Planung.

Am ersten Wettkampftag (Samstag, 3. Juli) sollen die Rennen auf der Langstrecke (3000 Meter) stattfinden. Am Sonntag, 4. Juli, folgt dann die 1000-Meter-Kurzstrecke. Dabei werden Einer, Doppelzweier und Doppelvierer mit Steuermann an den Start gehen. Die Nominierungen werden die einzelnen Landesverbände voraussichtlich ab Ende April treffen. „Üblicherweise finden dafür kleine Vorregatten statt. Durch Corona kann dies in diesem Jahr natürlich auch anders von Statten gehen“, so Lehne.

Übernachtung in der Turnhalle fällt weg

Der Ruderclub am Salzgittersee hat bei der Organisation des Bundeswettbewerbs – vorausgesetzt er findet statt – eine große Erleichterung im Vergleich zu den drei ersten Ausrichtungen zuvor. „Wir müssen zwar ein detailliertes Hygienekonzept erstellen. Aber es kommen wesentlich weniger Teilnehmer und in diesem Jahr sind die Landesverbände selbst für die Unterbringung und Verpflegung ihrer Sportlerinnen und Sportler verantwortlich“, erklärt Lehne. Üblicherweise übernimmt dies der Veranstalter zentral.

„Dann stehen meist große Turnhallen als Übernachtungsmöglichkeit und ein Festzelt für die Essensausgabe bereit“, berichtet Lehne. Bleibt nur noch abzuwarten, ob der Bundeswettbewerb in diesem Jahr wirklich am Salzgittersee stattfinden kann oder ob Corona auch dieser Großveranstaltung wie viele andere in den vergangenen Monaten in die Quere kommt.

