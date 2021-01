Spielabbrüche auf Fußballplätzen nehmen zu

Eberhard Hotopp hat mehr zu tun als ihm lieb ist. Der Vorsitzende des Kreissportgerichts musste in dieser Fußball-Saison 2020/2021 bereits 15 Urteile sprechen. Meistens geht es dabei um Spielerpass-Verstöße. Doch auch die Gewalt auf den Plätzen nimmt offenbar zu. Vor allem vier Spielabbrüche stimmen Hotopp sehr nachdenklich. „Das ist eine Katastrophe. Wenn Schiedsrichter sich gezwungen sehen, ein Spiel aufgrund des Fehlverhaltens von Zuschauern oder Spielern abzubrechen“, sagt der Vorsitzende.

Gebhardshagen und TSV erhalten Strafen

Zwei dieser vier Verhandlungen vor dem Kreissportgericht waren mit Salzgitteraner Beteiligung. Vor allem der Spielabbruch im Kreispokal zwischen dem SV Glück Auf Gebhardshagen und dem FC Zellerfeld sorgte für großes Aufsehen in der Fußball-Region. Nachdem Zellerfelder Spieler aus dem Gebhardshagener Publikum wiederholt rassistisch beleidigt wurden, ging die Gastmannschaft geschlossen vom Platz (wir berichteten). Das Spiel wurde zwar für Gebhardshagen gewertet, allerdings erhielt der Klub eine 300-Euro-Geldstrafe und eine Platzsperre von drei Pflichtspielen.

Auseinandersetzung nach Foul

Ebenfalls eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro verhängte das Gericht gegen den TSV Salzgitter. Dessen zweite Mannschaft hatte in der zweiten Runde des Kreispokals der 3. Nordharzklassisten bei der SG Wolfshagen/Lautenthal kurz vor Schluss mit 0:1 zurückgelegen. Nach einem Foul der Heimmannschaft revanchierte sich ein TSV-Akteur mit einer Tätlichkeit, worauf hin es zu einer Auseinandersetzung der beiden Spieler kam. Zuschauer der SG und des TSV kamen auf den Platz und gingen dazwischen.

Als der Unparteiische das Foul und die Tätlichkeiten ahnden wollte, griff ein Salzgitteraner Zuschauer ein und bedrängte den Schiedsrichter so stark, dass dieser die Partie abbrach. Das Spiel wurde nun 5:0 für die Gastgeber gewertet. Der TSV-Spieler erhielt zudem sieben Spiele Sperre, sein Kontrahent zwei Partien.

Alle Beteiligten in die Verantwortung ziehen

Kreissportgerichts-Vorsitzender Hotopp ist besorgt über die vielen Spielabbrüche: „Das ist in etwa das, was wir sonst in einer Saison haben.“ Er selbst war jahrelang Schiedsrichter und kann seine ehemaligen Kollegen verstehen: „Ich hatte zum Glück nie mit Anfeindungen von Spielern, Betreuern oder Zuschauern zu tun. Ich kann die Unparteiischen aber vollends verstehen, dass sie Spiele abbrechen, wenn sie sich auf dem Platz nicht mehr sicher fühlen.“ Er sieht vor allem die Vereine in der Pflicht, durch Ordner für die Sicherheit aller Beteiligten zu sorgen. „In erster Linie ist der Heimverein verantwortlich, allerdings müssen da auch die Gastmannschaften unterstützen.“

Denn er weiß auch, dass es heutzutage immer schwieriger wird, Leute für diesen Sonntagsdienst mit Ordnerweste zu gewinnen. „Darum ist auch jeder Einzelne in der Verantwortung, für einen reibungslosen Ablauf eines Spiels zu sorgen“, appelliert Hotopp an Trainer, Betreuer, Spieler und vor allem auch Zuschauer.