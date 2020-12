Germania Bleckenstedt geht gegen die „Unterbauregelung“ vor

Germania Bleckenstedt hat in der aktuellen Saison der Fußball-Bezirksliga nicht unberechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Landesliga. Die Blau-Gelben führen die Staffel 3b nach vier Spieltagen an und gelten bei der Konkurrenz als Topfavorit. Doch einem möglichen sportlichen Aufstieg steht die „Unterbauregelung“ des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) im Weg.

Nach Paragraph 18 der NFV-Spielordnung werden in der Ober- und Landesliga nämlich nur Vereine zugelassen, die mindestens eine weitere Herrenmannschaft und ein A-, B- oder C-Jugendteam im abgelaufenen und neuen Spieljahr gemeldet hat. Die Germanen können allerdings nur die 2. Herren in der 2. Nordharzklasse sowie ein D- und eine E-Mannschaft in der Spielgemeinschaft mit den Nachbarorten Hallendorf und Üfingen (JSG HÜB) vorweisen. Aus diesem Grund sucht der Verein nun den Kontakt zum NFV und beantragt eine Reform der Unterbauregelung. Am 6. Februar wird beim NFV-Verbandstag über den Antrag abgestimmt.

Demographischer Wandel und Freizeitkonkurrenz

„Seit Jahren bemühen wir uns um den Aufbau funktionierender Nachwuchsmannschaften, so wie es sie vor langer Zeit bereits bei uns gab“, erklärt Vorstandmitglied und Jugendleiter Thomas Köhler, der am 6. Februar auch als Repräsentant der Germanen beim Verbandstag dabei sein wird. Gleichzeitig beschreibt er auch die Kritikpunkte an der „veralteten“ Unterbauregelung: „Legt man den demografischen Wandel, die Auswirkungen der Corona-Krise sowie die wachsende Freitzeitkonkurrenz und den damit einhergehende Rückgang von Mannschaften und Spielern zu Grunde, so müssen wir uns eingestehen, dass kleinere Vereine trotz guter Arbeit und starkem ehrenamtlichen Engagement immer geringere Chancen haben, höherklassig zu spielen – trotz sportlicher Qualifikation. Die bisherigen Unterbauregelung sehen wir daher nicht mehr als zeitgemäß an und hoffen auf ein Umdenken beim Verband.“

Rückgang im gesamten Fußballbezirk

Im Bezirk Braunschweig sei dieser Trend auch klar erkennbar. 36 der insgesamt 64 Vereine, aufgeteilt in vier Bezirksligen, sind bereits Jugendspielgemeinschaften eingegangen (Stand: Saison 2019/20), hat der Verein recherchiert. 13 dieser 64 Vereine haben keine Mannschaft im A-, B- und C-Bereich. Zehn Vereine haben lediglich eine einzige A-, B- oder C-Jugendmannschaft – eine JSG mit eingeschlossen. Aufgrund dieser nicht aufzuhaltenden Entwicklungen sei es dringend erforderlich, die Unterbauregelung zu reformieren oder gar abzuschaffen. Der Wegfall der Regelung solle laut Köhler aber nur für die Landesliga und nicht für die Oberliga gelten. „Die Oberliga ist durch eigene wirtschaftliche Zulassungsvoraussetzungen und Vorgaben von Sicherheitsmaßnahmen gesondert zu betrachten – hier findet bereits eine Teilprofessionalisierung der jeweiligen Vereine statt.“

Schlechte Aussichten

Den Rückhalt im NFV-Kreis Nordharz hat der Verein für seinen Antrag. Kreisvorsitzender Wolfgang Fisch sagt: „Wir unterstützen diesen Vorstoß und werden auf dem Verbandstag im Februar auch für die Abschaffung stimmen.“ Gleiches gelte auch für die NFV-Bezirke Braunschweig und Hannover, die bereits bei einer Abstimmung bei der Präsidiumssitzung im November für die Reform plädierten. Allerdings stehen die Chancen schlecht, dass der Antrag im Februar auch wirklich angenommen wird. „Die Bezirke Weser-Ems und Lüneburg haben im November dagegen gestimmt. Tun sie es auch auf dem Verbandstag, wird der Antrag abgelehnt. Denn diese beiden großen Bezirke haben mehr Stimmrechte. Das ist nun einmal Demokratie“, so Fisch.

Germania Bleckenstedt muss also noch Überzeugungsarbeit leisten, soll es tatsächlich mit dem Landesliga-Aufstieg im Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen des Vereins klappen. Vorausgesetzt die sportliche Qualifikation gelingt.