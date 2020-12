Corona – WM-Kampf von Salzgitteraner Adam Deines noch später

Die schlechte Nachricht für Halbschwergewichts-Boxer Adam Deines aus Salzgitter kommt am späten Montagabend: „Liebe Freunde, bei mir wurde das Coronavirus diagnostiziert. Mein Kampf mit Adam Deines, geplant für den 30. Januar, wird also wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit verschoben“ - das postet Weltmeister Artur Beterbiev aus Russland auf seinen Social-Media-Kanälen.

Also heißt es für den 29-jährigen Deines wieder Warten auf den großen WM-Traum. Eigentlich sollte der Kampf um die Gürtel der Verbände IBF und WBC bereits am 23. Oktober in Moskau steigen. Doch dann machten das Coronavirus und später eine Rippenverletzung bei Beterbiev einen Strich durch die Rechnung. Nun also ein neuerlicher Rückschlag für den Salzgitteraner.

Ständige Kampfverschiebung setzt dem Familienvater zu

Immer wieder musste sich Deines in Geduld üben, die Fitness und vor allem seinen Fokus halten. So auch jetzt. Was nach der Freude über die offizielle Terminierung des Kampfes kurz vor Weihnachten nicht ganz so einfach ist. „Was willst du machen? Wenn er Corona hat, ist es nun einmal so“, sagt Deines resigniert im Gespräch mit dieser Zeitung. Die ständige Kampfverschiebung setzt dem zweifachen Familienvater zu: „Es ist alles andere als optimal, aber ich werde mich jetzt fit halten und dann bereit sein, wenn es soweit ist.“

Eigentlich sollte am kommenden Montag, 4. Januar, die intensive Phase seiner Vorbereitung in Magdeburg bei seinem Box-Stall „SES Boxing“ mit Trainer Dirk Dzemski beginnen. Doch die Sparrings gegen zwei Kollegen werden jetzt abgesagt und genauso wie der WM-Kampf erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.