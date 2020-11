Der NFV-Kreis Nordharz hat zeitlichen Spielraum

Heute treten die neuen Corona-Regeln, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am Mittwoch beschlossen haben, in Kraft. Diese beinhalten auch einen kompletten Sport-Lockdown für den gesamten November. Der Kreis Nordharz des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) ist sogar noch weiter gegangen und hat den Spielbetrieb bereits am vergangenen Donnerstag eingestellt. Außerdem wird der selbstauferlegte Lockdown über das von der Politik gefordert Maß hinaus bis in Ende Dezember gehen – sprich: In diesem Jahr wird auf den Plätzen in der Region kein Ball mehr rollen. Lokalsportredakteur Michael Hahn hat sich darüber mit dem Vorsitzenden des NFV-Kreises Nordharz, Wolfgang Fisch, unterhalten.

Herr Fisch, die Politik hat die neuen Corona-Regeln erst ab dem heutigen Montag festgelegt. Warum ist der NFV-Kreis Nordharz bereits vor dem Wochenende nach vorn geprescht und hat den Spielbetrieb sofort eingestellt?

Die Gesundheit aller Beteiligten geht vor! Das ist die Grundlage aller Überlegungen. Wir haben im Kreis Nordharz bereits einige Mannschaften in Corona-Quarantäne gehabt und die Sieben-Tages-Inzidenzwerte steigen von Tag zu Tag weiter an. Vor allem in Salzgitter hatten wir bereits am Ende der vergangenen Woche mehr als 100 Infizierte auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Auch in den Landkreisen Wolfenbüttel und Goslar stiegen die Zahlen stetig an. Darum haben wir beschlossen, den kompletten Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen und auf den möglichen Wochenendsspieltag zu verzichten. Denn dass die Maßnahmen erst ab heute gelten, ist ja eher der Wirtschaft geschuldet, wo sich die Betriebe vor allem in der Gastronomie auf den Lockdown vorbereiten müssen. Bei uns im Sport ist das etwas anderes.

Wie kommt es, dass in diesem Jahr gar kein Spiel mehr auf Kreisebene angepfiffen wird? Denn die Regeln der Politik gelten ja zunächst nur bis zum 30. November?

Wir hätten im Dezember nur noch wenige Spiele auf dem Spielplan gehabt. Da hätte es sich nicht gelohnt, den Spielbetrieb noch einmal hochzufahren. Man muss ja auch bedenken, dass die Mannschaften im November auch nicht trainieren dürfen. Die Verletzungsgefahr bei einem Kaltstart wäre viel zu hoch gewesen. So haben die Vereine jetzt Planungssicherheit, was aus den Erfahrungen dieses Jahres sehr wichtig ist. Wir haben nach der Winterpause genügend Spielraum, um die Saison zu Ende zu spielen. In welcher Form wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall werden wir aktuell darin bestätigt, die Staffelgrößen minimiert zu haben. Nur dadurch haben wir jetzt diesen Spielraum im Vergleich zu anderen Kreisen mit großen Staffeln.

Sie sind nicht erst seit gestern Vorsitzender des NFV-Kreises. Würden Sie sagen, dass 2020 eines der schwierigsten Jahre ihrer Funktionärslaufbahn war?

Das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei. Aber es stimmt schon, seitdem ich 1996 Vorsitzender bin, bleibt im Nachgang das Jahr 2020 wahrscheinlich lange in Erinnerung. Die Saison 2019/2020 abzubrechen, war eine der schwersten Entscheidungen, die wir zu treffen hatten. Wir wurden in diesem Jahr mit vollkommen neuen Herausforderungen konfrontiert. Und auch wenn das vielleicht nicht jeder so sehen möchte, aber wir haben immer versucht, an die Vereine zu denken und nicht etwa gegen sie.

Gibt es denn auch etwas Positives im Rückblick auf das nun beendete Fußballjahr?

Das gibt es tatsächlich. Ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt von der akribischen und penibelen Einhaltung der Hygieneregeln durch die Vereine. Die große Mehrheit hat großen Aufwand betrieben, um die Spiele unter den besonderen Regeln und Bedingungen auszurichten. Ich selbst bin mindestens auf zwei Fußballplätzen pro Wochenende und konnte mich persönlich von der Umsetzung der Hygienekonzepte überzeugen. Es gab sicherlich den ein oder anderen laxen Umgang, aber ich hätte nicht erwartet, dass die breite Mehrheit so entschlossen mitzieht.