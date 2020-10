Fußball ruht bis Ende Dezember

Der Kreis Nordharz im Niedersächsischen Fußballverband (NFV) hat mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb bei den Herren, Frauen, Senioren und Jugendlichen eingestellt. Das teilt Spielausschussvorsitzender Peter Finselberger mit.

Damit setzt der NFV-Kreis Nordharz die neuen Corona-Auflagen, die ab dem 2. November sämtlichen Amateursport untersagt, bereits früher um, als von der Politik vorgesehen. „Das Corona-Virus wartet ja schließlich nicht bis Montag, sondern ist schon jetzt da“, erklärt Finselberger gegenüber dieser Zeitung die Entscheidung der Verantwortlichen. Gleichzeitig geht der NFV-Kreis mit der Aussetzung der Spiele weiter als von der Politik gefordert. „Die Unterbrechung der Saison wird vorerst bis zum 31. Dezember gehen. Das heißt, in diesem Jahr wird auf Kreisebene kein Ball mehr rollen“, so Finselberger.

Auf Bezirksebene hieß es zunächst, den aktuellen Spieltag vom Wochenende in Landes- und Bezirksliga durchzuziehen. NFV-Präsident Günter Distelrath wurde dementsprechend in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: „In den Gebieten Niedersachsens, wo die Corona-Situation eine Austragung der Partien zulässt, darf am kommenden Wochenende noch gespielt werden. Zweitens wird der Spielbetrieb solange ausgesetzt, solange die Verfügungslage andauert.“ Doch diese Aussagen waren im Laufe des Donnerstagvormittags bereits wieder obsolet. Denn der NFV-Bezirk Braunschweig informierte seine Vereine und die Presse in einem kurzen Statement von Spielausschussmitglied Thorsten Tunkel darüber, dass der kommende Spieltag für alle Spielklassen abgesagt wurde.

Die Entscheidung bei der Jugend auf Bezirksebene steht noch aus

Finselberger sitzt ebenfalls im Bezirksausschuss und ergänzt, dass auch in der Landes- und Bezirksliga in diesem Jahr kein Spiel mehr angepfiffen wird. „Im Dezember wäre noch ein Spieltag gewesen, auf den verzichten wir sowohl im Kreis als auch im Bezirk“, so Finselberger, der selbst Trainer des Nordharzklassisten SG Steinlah-Haverlah ist.

Unklar ist noch, wie der Jugendspielbetrieb auf Bezirksebene weitergeführt wird. Im Gegensatz zum NFV-Kreis, der den Spielbetrieb der jüngsten Kicker bis zum 31. Dezember aussetzt, könnte in den Bezirks- und Landesligen in diesem Jahr noch einmal der Ball rollen. „Hier ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Denn zunächst gilt die politische Entscheidung des Sport-Lockdowns ja erst einmal nur bis Ende November“, erklärt Hans-Heinrich Brandes, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Bezirkes.