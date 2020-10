Gericht: Glück Auf behält die Punkte aus Zellerfeld-Spiel

Es war der Aufreger der neu geschaffenen Gruppenphase im Fußball-Kreispokal: Beim Stand von 5:0 für Glück Auf Gebhardshagen verließ der Gegner aus Zellerfeld am 13. September Kurz vor dem Ende geschlossen das Spielfeld, nachdem aus dem Publikum rassistische Beleidigungen in Richtung ausländischer FC-Spieler gefallen waren. Die Mannschaft kam nicht mehr aus der Kabine, das Spiel wurde vorzeitig beendet. Nun hat das Sportgericht entschieden, dass das Spiel mit 5:0 für Glück Auf gewertet wird. Damit sind die Gebhardshagener eine Runde weiter.

Drei Spiele auswärts

Allerdings haben die rassistischen Zwischenrufe ein Nachspiel für die Knappen. 300 Euro Geldstrafe sowie eine Platzsperre hat das Gericht verhängt. Begründung: Die rassistischen Zwischenrufe wurden in der Verhandlung am Mittwoch von Fußball-Obmann Volker Hille vor Gericht bestätigt. Das Sportgericht des NFV-Kreises Nordharz setzt mit der Geldstrafe und der Platzsperre ein deutliches Zeichen gegen Rassismus. Die Platzsperre tritt ab Montag in Kraft und gilt für die kommenden drei Pflichtspiele von Glück Auf, heißt es aus Sportgerichtskreisen. Die Mannschaft von Trainer Sascha Bode muss die betroffen Spiele auswärts antreten und trägt die Kosten für den Schiedsrichter.

Der FC Zellerfeld bekommt für das vorzeitige Verlassen des Platzes eine Strafe von 50 Euro. Hätte der FC weiter gespielt und im Anschluss das Sportgericht angerufen, hätte gegebenenfalls die Möglichkeit bestanden, dass die Harzer die Punkte zugesprochen bekommen hätten. Dies war durch den vorzeitigen Spielabbruch durch die Mannschaft jedoch nicht möglich.

Michael Kotzian, Vorsitzender von Glück Auf, findet es richtig, dass die Punkte in Gebhardshagen bleiben: „Die Mannschaft kann schließlich nichts für Beleidigungen aus dem Publikum.“ Die Geldstrafe und die Platzsperre akzeptiert der Verein und wird in Zukunft mehr Ordnerpräsenz im Stadion haben und vom Hausrecht gebrauch machen: „Wir wollen Emotionen im Stadion, aber auf einem vernünftigen Niveau. Rassismus hat sowohl bei uns als auch sonst wo nichts zu suchen.“