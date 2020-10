Icefighters starten Anfang November in die Saison

Die Salzgitter Icefighters haben Planungssicherheit. Seit Freitag steht fest: Die Eishockeysaison in der Regionalliga Nord startet am 6. November. Darauf haben sich die Mannschaftsverantwortlichen der acht beteiligten Teams gemeinsam mit dem Ligenleiter Götz Neumann und dem Verbandspräsidenten Jochen Schierbaum in einer abschließenden Videokonferenz geeinigt.

„Das Wichtigste war und ist, dass wir wieder Eishockeyspielen können“, zeigt sich Icefighters-Coach Radek Vit sehr zufrieden mit den Entscheidungen, die am vergangenen Freitag getroffen wurden. Demnach wird es in der kommenden Spielzeit keine Playoffs am Ende der Saison geben, sondern lediglich eine Doppelspielrunde. Das heißt, jede Mannschaft trifft viermal auf jeden Konkurrenten und kommt so auf 28 Saisonspiele. Durch den Wegfall der üblichen Playoffs im Anschluss an die Hauptrunde hat man so noch etwas Puffer im März, falls Spiele aufgrund von coronabedingten Ausfällen nachgeholt werden. Gegner sind die EC Harzer Falken, der ECW Sande, der Hamburger SV, der Adendorfer EC, die Weserstars Bremen, der TuS Harsefeld Tigers und CE Timmendorfer Strand. Absteiger wird es nicht geben.

„Wir wissen alle, dass es eine schwierige Saison werden wird, in der jeder teilnehmende Verein ein hohes Maß an Flexibilität an den Tag legen muss. Es geht hier nicht um die Befindlichkeiten von Einzelnen, sondern um den Erhalt der Liga!“, macht Vit ganz klar deutlich. Gleichzeitig lobt er die konstruktiven Gespräche mit den Konkurrenten und ist froh, dass er seine Mannschaft wieder aufs Eis schicken darf. „Alle Vereine haben ein individuelles Hygienekonzept erarbeitet, an das sich der jeweilige Gast zu halten hat. Nur so können wir den Spielbetrieb aufrecht erhalten“, erklärt Vit.

Bis zu 500 Zuschauer möglich

In die Eissporthalle am Salzgittersee werden 500 Zuschauer zu den Spielen zugelassen. „Wir hoffen, dass die Leute auch in diesen sehr unsicheren Zeiten dem Eishockey in Salzgitter treu bleiben. Denn die Zuschauereinnahmen sind nicht unerheblich für unsere Planungen“, so Vit. Die Planungen bezüglich seines Kaders waren indes nicht so schwierig. „Wir haben bis auf drei Jungs den kompletten Kader zusammenhalten können und freuen uns über drei vielversprechende Neuzugänge. Ich bin den Spielern dankbar, dass sie sehr frühzeitig ihren Verbleib zugesagt haben, obwohl sie nicht wussten, ob und wann die Saison startet“, erklärt der Trainer. Die Abgänge von Ryan Koresky, Michael Kopke und David Rudolph werden durch junge Spieler kompensiert. So kehrt Artur Bippus (23) nach einjähriger Spielpause zu den Icefighters zurück. Hinzu kommen der ehemalige tschechische Jugendnationalspieler Jakub Müller (24) und Tom Wiechoczek (20) von den Young Grizzlys aus Wolfsburg. „Wir setzen weiter auf junge Spieler, die sich bei uns weiterentwickeln können und wollen“, erklärt Vit.

Seit vergangenem Donnerstag hat er seine Mannschaft wieder im Training und hat nun rund vier Wochen Zeit, sie für die Saison vorzubereiten. Zur Vorbereitung gehören auch zwei Testspiele gegen den Herforder EV. Der Aufsteiger in die Oberliga ist am 23. Oktober Gastgeber und wird am 1. November nach Salzgitter reisen.