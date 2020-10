In der Handball-Regionsoberliga der Männer haben beide Salzgitteraner Teams am 2. Spieltag ungefährdete Siege eingefahren. Während Aufsteiger Fortuna Lebenstedt sein erstes Heimspiel mit 37:27 gegen Mitaufsteiger MTV Hondelage gewann, feierte der FC Viktoria Thiede mit 42:19 beim HSC Ehmen ein Schützenfest.

Fortuna Lebenstedt – MTV Hondelage 37:27 (19:10)

Fünf Minuten benötigte Fortuna , um auf Touren zu kommen. Ab dem 2:3 übernahmen die Krähenrieder Jungs das Kommando und hatten nach zehn Minuten beim 8:4 eine erste komfortable Führung. Überragend dabei war die hundertprozentige Trefferquote. In der Abwehr bekam Fortuna Hondelages Top-Werfer Jan Nolte gut in den Griff. So war es ein Leichtes für die Gastgeber, den Vorsprung kontinuierlich auszubauen. Eine erstklassige Leistung bot dabei Kreisläufer Tim Kamradt, der bis zur Pause sieben Treffer erzielte und nie zu stoppen war.

Wie zu Beginn der Partie erwischte Hondelage den etwas besseren Start auch in Hälfte zwei und verkürzte auf sieben Tore. Doch nur wenige Angriffe später waren die Fortunen beim 23:13 (36.) zweistellig enteilt. Damit bekam die zweite Garde der Krähenrieder viel Einsatzzeit bis zum Ende, die vor allem Linksaußen Lennard Schoof mit sechs Toren und makelloser Wurfquote hervorragend nutze. „Im ersten Durchgang haben wir offensiv unsere Konzeptionen gut ausgespielt und defensiv sicher gestanden. In der zweiten Halbzeit ist uns in der Abwehr auch angesichts der hohen Führung ein wenig die Linie abhandengekommen, aber schlussendlich war es ein hochverdienter Sieg für uns, weil Hondelage sich kaum gewehrt hat“, war Trainer Volkan Akansu zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Fortuna Lebenstedt: Frühling, Thiele – Kamradt (8/3 Tore), Schlechtinger (6), Schoof (6), Fischer (4), Kleefeld (4), Berger (2), Graf (2), Schaper (2), Gärtner (1), Reich (1), Tartler (1), Wild

HSC Ehmen – Viktoria Thiede 42:19 (20:9)

In Wolfsburg war Viktoria Thiede auf Wiedergutmachungskurs für die Derby-Heimniederlage vor einer Woche. Von Beginn an zogen die Thieder ihr Tempospiel gegen den HSC Ehmen auf und zeigten eine stabile Abwehrleistung. Die schnelle 4:0-Führung nach gut fünf Minuten gab Sicherheit. Stetig baute die Viktoria ihren Vorsprung aus. Als dann Leon Hasselbach mit vier Treffern und Moritz Ranwig von 14:7 auf 19:7 (27. Minute) erhöhten, war die Vorentscheidung schon vor dem Pausentee gefallen. Thiede spielte sich die Wut der Auftaktpleite aus dem Bauch.

Nach dem Wechsel gingen es die Salzgitteraner zunächst etwas schonender an. Bis zur 43. Minute blieben die Gastgeber auf zehn Tore distanziert. Dann zündeten die Thieder wieder den Turbo und markierten in zehn Minuten neun Treffer in Folge zum 35:16. In der Phase zeichnete sich Reservetorhüter Yannick Kreit mit einigen Paraden aus und feierte so ein gelungenes Debüt. „Es war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung, in der wir alles besser gemacht haben, was wir zum Saisonauftakt vermissen ließen. Ehmen sollte unsere Wut zu spüren bekommen und so wurde es ein auch in dieser Höhe mehr als verdienter Erfolg“, freute sich Trainer Andreas Wichmann.

Viktoria Thiede: F. Ahlbrecht, Bockris, Kreit – Hecker (10), Hasselbach (8), Ködel (7), J. Ahlbrecht (3), Körber (3), Mertens (3), Frank (2/2), Heinemann (2), Hoinza (2), Ranwig (2), Franke