TSV-Sieg mit persönlichem Rekord

Gut erholt von der jüngsten Auswärtsniederlage präsentierten sich die Zweitliga-Kegler des TSV Salzgitter, die ihr Heimspiel gegen Aufsteiger VOK Osnabrück klar für sich entscheiden konnten. Dabei erwies sich Jörg Brandenburg als guter Prophet, der in der Vorschau auf dieses Spiel prognostiziert hatte, dass die 5100er-Marke geknackt werden könnte. Gleichzeitig avancierte Brandeburg selbst zum Spieler der Partie.

TSV Salzgitter – VOK Osnabrück 5141:4736 (52:26, 3:0)

Brandeburg legte im ersten Block einen Grundstein zum klaren Erfolg. Trotz Problemen auf der ersten Bahn steigerte er sich und erreichte am Ende mit 943 Holz (12 Punkte) nicht nur die Tagesbestmarke sondern auch noch einen persönlichen Heimrekord.

Neben Brandenburg fing Philipp Unger sehr gut an, kam dann etwas ins Straucheln und schaffte es nicht mehr, sich wieder zu fangen. Trotzdem ließ er mit 839 Holz (8 Punkte) immerhin noch fünf Gäste-Spieler hinter sich.

Die beiden Osnabrücker Alexander Patterson (748 Holz/2 Punkte) und Christoph Ösel (800/4) legten wie die Feuerwehr los, ließen dann abreißen und mussten den TSV um 234 Holz ziehen lassen.

Der zweite Block war deutlich härter umkämpft. Stefan Weber benötigte für seine 838 Holz (7 Punkte) einige Anlaufzeit, ehe er auf der letzten Bahn richtig ins Rollen kam. Für Dirk Henningsen blieb das Zählwerk bei 817 Holz (5) stehen. Obwohl Niko Schäfer (851/10) ein starkes Resultat kegelte, musste Osnabrück, bei dem Ingo Trentschel (739/1) das schwächste Ergebnis erzielte, den TSV um weitere 65 Holz ziehen lassen.

„Im letzten Block haben wir noch einmal alles gegeben“, kommentiert Jörg Brandeburg den Abschluss. Dabei kam Carsten Warnecke, der am Ende 845 Holz (9) erreichte, nicht richtig in Schwung. Deutlich besser lief es bei Felix Simmert, der laut Brandenburg fantastisch begann und am Ende mit Beinproblemen humpelnd den Wettkampf abschloss. Seine 859 Holz (11) waren das zweitbeste Tagesergebnis. Dem hatten die Gäste Uwe Schierbaum (777/3) und Arne Schierbaum (821/6) wenig entgegenzusetzen.

Auf den diesmal sehr schnellen Bahnen sei es eine tolle Leistung gewesen, bilanziert Brandenburg und schließt mit den Worten: „Das hat richtig Spaß gemacht.“