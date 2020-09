„Wir müssen immer eine Top-Leistung abrufen“

Unterschiedlich sind die Betrachtungsweisen bei Spielern und Trainer des SC Gitter, wenn es um die Auswirkungen der Corona-Pandemie geht, die auch die Gedanken beim Fußball-Landesligisten vor dem Start in die Saison prägen.

Trainer Uwe Kain geht besonders reserviert an die Sache heran, denn für ihn sei die jetzige Situation nicht einfach. Da er schon zur älteren Generation gehört, versucht Hain engen Kontakt zu vermeiden, geht beispielsweise nicht mit in die Kabine. Anders sieht es bei seiner Mannschaft aus. „Die Spieler haben sich natürlich gefreut, dass es wieder losgeht“, sagt Hain, dessen Schützlinge das Ganze lockerer angehen.

„Können jede Mannschaft schlagen“

Letztlich aber prägt das Sportliche die Gedanken beim Sportclub, der zu gern eine gute Rolle spielen möchte. Nach den Worten des Trainers sei eine entscheidende Voraussetzung, dass alle Spieler leistungsmäßig das Niveau erreichten, das sie hatten, als er seine Arbeit in Gitter aufnahm. „Alle müssen ihre Top-Leistungen abrufen“, macht Hain seine Vorstellungen unmissverständlich klar, ergänzt aber im gleichen Atemzug: „Wenn uns das gelingt, dann können wir jede Mannschaft in der Landesliga schlagen.“

Dabei teilt Gitters Übungsleiter nicht die Ansicht, dass die Südstaffel, der diesmal zweigeteilten höchsten Spielklasse im Bezirk, die schwächere sei. „Wir kennen Göttingen, Hainberg und Landolfshausen. Auch Nörten-Hardenberg soll sehr stark sein“, verweist Hain auf die Qualität der südniedersächsischen Teams. Hinzu komme mit dem SV Lengede ein weiterer starker Gegner. Die Staffeleinteilung selbst bezeichnete Hain als eine angesichts der Rahmenbedingungen sehr gute Lösung, wobei die Nordstaffel von den Namen her sicherlich stärker einzuschätzen sei.

Mit Blick auf die Konkurrenz wünscht sich Hain, dass die Vorbereitung geholfen hat, vorhandene Defizite auszumerzen. Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden sei körperliche Fitness. Das müsse auch mit der Einschränkung, dass einige Spieler Schichtarbeit absolvieren, einige zwischenzeitlich im Urlaub waren, erreicht werden.

Im sportlichen Bereich wünscht sich der Coach eine Verbesserung im Passspiel und ein Umsetzen von schnellem Umschaltspiel. Ganz allgemein sieht Hain den spielerischen Bereich als ungemein wichtig an. Deshalb liegt in allen Trainingseinheiten auch der Schwerpunkt auf der Arbeit mit dem Ball. „Wir müssen die kleinen Probleme, die in allen Mannschaftsteilen immer einmal aufgetaucht sind, ausmerzen", ist Hains Vorstellung.

Nur wenige Testspiele

Nicht ganz nach Wunsch lief es bislang bei den Testspielen, wobei weniger die Ergebnisse eine Rolle spielten. Nach dem ersten Test gegen den VfL Liebenburg (4:0) musste das Spiel gegen den SV Innerstetal wegen zu vieler fehlender eigener Spieler abgesagt werden. Den Vergleich mit der zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig ließen die Löwenstädter platzen (die SZ berichtete). Aus diesem Grund bedauert Hain ein wenig, dass die Stadtmeisterschaft der Corona-Pandemie zum Opfer fiel.

Wo die Mannschaft stehe, werde man deshalb erst nach dem Auftaktspiel im Bezirkspokal, zu dem der Sportclub am Sonntag bei Union Salzgitter antreten muss, sehen. „Erst da können wir uns ein Urteil über das Leistungsvermögen erlauben“, sagt Gitters Coach.

Alle starten bei Null

Zwiespältig beurteilt der Trainer die personellen Veränderungen. „Wir setzen voll auf die jungen Leute aus der eigenen Jugend“, vertritt Hain die Linie des Vereins. Natürlich, so lässt er erkennen, wäre es schön gewesen, wenn externe Zugänge für einen zusätzlichen Schub gesorgt hätten. Bis zum Erreichen der Ziele, die Hain für seine Mannschaft in der Trainingsarbeit ausgegeben hat, werde es ein harter Weg sein, nimmt Hain seinen Kader in die Pflicht. Für den sei es, wie für alle anderen Mannschaften, schwer, sich wieder an den Wettkampfbetrieb zu gewöhnen. Insofern startet auch die Konkurrenz praktisch bei Null.