Erste Frau an der Delphin-Spitze

Seit 1999 ist Chiara Jackmann Mitglied beim SC Delphin Salzgitter. Seit einer Woche ist die 26-Jährige nun Vorsitzende des Schwimmvereins. Damit sorgt sie für eine absolute Premiere in der Vereinshistorie, denn noch nie stand eine Frau an der Spitze und noch nie war der Vorsitz so jung...