Ängstliche Mauer beschert Salder den Sieg

Einige Mühe hat Benjamin Feist (rechts) in dieser Szene mit Fortunas zweifachem Torschützen Jan Pote.

Eine Mauer beim Freistoß wie ein Schweizer Käse brachte Fortuna Lebenstedt im Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga 3 um einen verdienten Punktgewinn und bescherte so Gastgeber Vfl Salder, der damit Kontakt zum Spitzenduo hält, einen Sieg.

VfL Salder – Fortuna Lebenstedt 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Jan Pote (12.), 1:1 Ron Sickert (21.), 2:1 Leroy-Obinna Uche (55.), 2:2 Jan Pote (79.), 3:2 Timur Serbetci (85.)

„Es war das erwartet schwere Derby“, kommentierte VfL-Kapitän Patrick Marquardt, der unter der Woche zusammen mit Marcel Kohsakowski den Ton für das im Urlaub befindliche Trainerduo angegeben hatte den Ausgang der Partie. Letztlich, so Marquardt, der diesmal in Sachen Toreschießen leer ausging, sei der Sieg für seine Mannschaft sehr glücklich. „Abhaken und dran arbeiten“, meinte nach dem Spiel Ron Sickert, dessen Ausgleich die Hausherren wieder ins Spiel zurückgebracht hatte.

Verständlicherweise ärgerte sich Fortuna-Trainer Amir Hadziavdic über die schlecht gestellte Mauer beim Freistoß von Timur Serbetci, die durch das Wegdrehen gleich mehrerer Spieler löchrig wurde und den Ball so abfälschte, dass Simon Kässmann im Fortuna-Tor keine Abwehrchance besaß. „Ich bin mir sicher, dass wir ohne dieses Tor hätten gewinnen können“, ergänzte der Gäste-Coach, nach dessen Worten Salder nicht besser gewesen sei. Lob hatte er für die Einstellung seiner Mannschaft, die nach Wiederanpfiff deutlich weniger Fehler als zuvor machte.

Salder hatte vor der Pause die Chance, sich weiter abzusetzen, doch verhinderte in der 32. Minute Simon Kässmann bei einem Gewaltschuss von Ron Sickert und anschließend Rick Liebig auf der Linie ein VfL-Tor. Andererseits scheiterte Jan Pote an Andreas Pogrzeba (41.), wobei das Duell auch nach der Pause zu Pogrzebas Gunsten ausging (69.). Dafür bewahrte Kässmann gegen Dimitri Borewitsch (58.) und in der Schlussminute gegen Leroy-Obinna Uche auf der Linie Fortuna vor einem weiteren Gegentor.

Salder: Pogrzeba – Feist, Stark, Özcan, Norman Kientopp (76. Scherger) – Kohsakowski (46. Plehn), Sickert (61. Serbetci), Borewitsch, Uche – Müller, Marquardt

Fortuna: Kässmann – Pommerenke, Luths, Ismail, Ceglarski – Maras (76. Duljevic), Liebig, Zaube, Younis – Pramme, Pote