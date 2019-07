Marcel Hartmann (rechts) und der SV Innerstetal wollen zurück in die Bezirksliga. Dafür muss aber noch mehr Stabilität in der Defensive her.

Innerstetal. Der Absteiger will seine Abwehr in der neuen Saison der Fußball-Nordharzliga stabilisieren.

SV Innerstetal will wieder in die Bezirksliga

Die Bezirksliga ist beim SV Innerstetal nach dem Abstieg vor einigen Wochen erst einmal Geschichte. Doch diese Spielklasse soll bei dem Verein aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt auch wieder zur Zukunft dazu gehören. Selbstbewusst schrieb Fußballobmann Hermann Werner den sofortigen Wiederaufstieg aus, während Trainer Peter Lux auf jeden Fall oben mitspielen wolle. Für die Salzgitter Zeitung vervollständigte der SVI-Trainer fünf Sätze.

Die Gegner sollten Respekt vor uns haben, weil wir individuell gute Spieler haben, die wir bis zum Saisonstart noch weiter zusammenfügen müssen. Wir hatten nicht viele Abgänge und haben in der vergangenen 70 Tore geschossen, sind aber trotzdem abgestiegen. Wir können unbequem für die Gegner sein und wenn wir all das einbringen, was wir können, dann sehen uns die anderen sicher als Favoriten an.

Wir haben noch viel Arbeit vor uns, denn wir hatten in den Trainingseinheiten und den Testspielen stets unterschiedliches Personal da. Insgesamt ist die Trainingsbeteiligung dabei aber gut. Aktuell beschäftigt es mich noch, ob wir mit Dreier- oder mit Viererkette spielen werden. Das eine hatten wir in der Vorrunde der Stadtmeisterschaft gemacht, das andere in der Endrunde. Beides hatte bisher ordentlich funktioniert. Wir haben eine gute Qualität im Kader und damit vielleicht sogar ein Luxusproblem. Wir müssen aber auf jeden Fall die Stabilität in der Defensive finden, die wir in der vergangenen Saison so leider nicht hatten. Für müssen die Mannschaftsteile gut zusammenfügen.

Unser Kader ist mit Abstand der Beste. Das ist größtenteils das Bezirksliga-Team aus dem Vorjahr. Wir wollen den Aufstieg nicht außer Acht lassen.

Wir wollen den Zuschauern zeigen, dass wir gewillt sind, alles zu geben, um unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Meine Jungs sollen zeigen, dass sie bereit sind, bis an den letzten Spieltag an den Wiederaufstieg in die höhere Klasse zu glauben.

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich am Ende der Saison gerne wieder in die Bezirksliga aufsteigen.

SV Innerstetal (kompakt)

Transfers

Zugänge: Sebastian Groh (MTV Dettum), Jan-Kalle Kurth (VfL Salder), Jan-Simon Lehmkuhl, Nico Kewitsch (beide Union Salzgitter), Mirko Beier(Pfeil Broistedt), Christopher Dylla (SG Dorstadt).

Abgänge: Lucas Ohlendorf(Fortuna Lebenstedt).

Kader

Tor: Nico Schnute, Tim Gahnz, Sebastian Groh.

Abwehr: Tim Strübig, Maik Masberg, Sascha Lichter, Tim Kevin Ahrens, Joshua Traut, Niklas Lichter, Kevin Hofmann, Christian Kahler, Steve Biedermann, Vincent Englert.

Mittelfeld: Malte Masberg, Moritz Kettler, Nico Kewitsch, Mirko Beier, Christopher Dylla, Justin Willich, Luca-Holger Hartmann, Nico Staniszewski, Jan Hartmann.

Sturm: Sven Hartmann, Jan-Kalle Kurth, Marcel Hartmann, Jan-Simon Lehmkuhl, Pascal-Kevin Wolters, Luca Rosowski, Jonas Ohlendorf