Wieder drei Teams punktgleich an der Tabellenspitze

Der Aufsteiger in die Landesliga, KSV Vahdet Salzgitter, mühte sich gegen den TSV Üfingen in seinem Auftaktspiel der Gruppe B zu einem glücklichen 2:1-Arbeitssieg. Union Salzgitter hingegen startete mit einem sicheren 2:0-Derbysieg gegen den SC Gitter nach Wunsch in die diesjährige Spielrunde....