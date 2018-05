Hagdorn und Pelikan schießen Lichtenberg zum 4:0-Sieg

Salzgitter. Drei Ansetzungen gab es am Pfingstsamstag in den beiden Nordharzligen mit Salzgitter-Beteiligung. In der Staffel 1 setzte sich Lichtenberg klar gegen Immenrode durch. In der Staffel 2 musste Thiede Federn im Aufstiegskampf lassen (siehe gesonderter Bericht). FC 45 unterlag Groß Denkte...