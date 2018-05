Hallendorfer holen Darts-Pokal

Die Dartsparte des TSV Hallendorf hat den Pokal im 4er-Team des Niedersächsischen Dartverbands gewonnen. Dazu musste das A-Team des DC zunächst den Bezirkspokal gewinnen, um sich für die Endrunde in Holzhausen/Porta zu qualifizieren. Dies gelang mit einem 7:5-Sieg gegen den DC Go in Uslar. ...