Keine Punkte auswärts

Salzgitter. Am Mittwoch standen wieder einmal Nachholspiele in der Fußball-Nordharzliga an: In Staffel 1 musste der MTV Lichtenberg eine 2:4-Niederlage in Langelsheim einstecken. In der Staffel 2 verlor der FC 45 erneut hoch, dieses Mal 1:8 in Adersheim. Tore: 0:1...