Darginidis packt die Quali zur DM

Hannover Für die Norddeutschen Meisterschaften in Hannover am letzten April-Wochenende hatte ein Salzgitteraner Schwimmer mehrere Pflichtzeiten geschafft. Trotz Erkältung schwamm Christos Darginidis über 100 und 200 Meter Brust auf einen guten 5. Platz, wobei er über 100 Meter Brust in persönlicher Bestzeit...