Jugendteams messen sich am Sonntag bei Union

Salzgitter-Bad Die E-Jugend Fußballteams aus dem NFV-Bereich Nordharz messen am morgigen Sonntag in der Wiederaufbau-Arena von Union Salzgitter (Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad) von 10 Uhr an ihre Kräfte. Gleich sieben Teams aus dem Altkreis Salzgitter sind beim Sparkassen-Cup mit dabei. Bei der...