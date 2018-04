Vahdet holt nur ein Remis beim Letzten

Vienenburg. Der Tabellenerste tritt beim Letzten an, beide Mannschaften trennen 40 Punkte in der Tabelle – eine klare Angelegenheit für den Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 3, KSV Vahdet Salzgitter, sollte man meinen. Doch Trainer Yüksel Altinkaya wurde am Mittwochabend bestätigt: „Ich habe...