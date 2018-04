Sportfreunde eröffnen die Tennissaison

Lebenstedt Die Tennisabteilung des SC Salzgitter Sportfreunde startet am Sonntag, 22. April, in die Freiluftsaison. Nachdem die Plätze auf der Tennisanlage an der Rudolf-Harbig-Straße hergerichtet wurden, starten die Sportfreunde ab 14 Uhr in die neue Tennissaison. Im Mittelpunkt stehen wieder Spiel und Spaß....