SV Lengede will Spartas Negativserie verlängern

Auf eines konnten sich die Fußballer von Sparta Göttingen in den vergangenen elf Spielen fast immer verlassen: Immerhin neunmal erzielte der Aufsteiger, der an diesem Sonntag um 15 Uhr in der Landesliga zu Gast auf dem Kunstrasen des SV Lengede ist, mindestens ein Tor. Dennoch reist das Team aus dem Süden Niedersachsens deutlich angeschlagen an – denn in keinem der vergangenen elf Spiele holte Sparta am Ende einen Punkt. Diese Negativserie soll nach dem Wunsch der Lengeder zum Auftakt der Rückrunde auch nicht reißen.

Im Hinspiel ließ Vincent Ibe den SV Lengede spät jubeln

Ein Selbstläufer werde das Spiel aber dennoch nicht, sagt SVL-Trainer Dennis Kleinschmidt, der sich an eine im Hinspiel „gute, kämpferische Mannschaft“ erinnert. Erst mit Vincent Ibes Kopfballtreffer nach langem Einwurf von Artur Bouguian in der 83. Minute zwangen die Lengeder den Aufsteiger Anfang August in die Knie und durften den Saisonauftaktsieg bejubeln.

Zwar kassierten die Göttinger zuletzt drei herbe Niederlagen – 1:5 gegen die SVG Göttingen, 1:8 gegen den MTV Wolfenbüttel und 1:6 ge­gen den TSC Vahdet Braunschweig –, dennoch mahnt Lengedes Coach Dennis Kleinschmidt: „Die haben eine kompakte Abwehr und vorne gute, quirlige Fußballer.“ Um die Abwehr ins Wanken zu bringen, wollen die Lengeder gleich vorne draufgehen, den Gegner stören und danach fußballerisch glänzen. „Wir wollen in den letzten Spielen vor der Winterpause noch einmal etwas bieten“, erläutert Dennis Kleinschmidt. Nach dieser Partie treffen die Lengeder jeweils auswärts noch auf den BSC Acosta (27. November) und Eintracht Braunschweigs Reserve (10. Dezember).

Drei Lengeder fallen für den Rest des Jahres aus

Nicht mehr mit dabei sein werden in diesem Jahr die beiden Offensivkräfte Berkant Toprak (Schambeinentzündung) und Marvin Oktay (Muskelfaserriss). Auch bei Torwart Patrick Makiela will das Trainerteam kein Risiko mehr eingehen und lässt ihn daher draußen – Ersatzmann Laurenz Gürtler steht in den übrigen drei Spielen zwischen den Pfosten. Darüber hinaus fehlt der erkrankte Niclas Kamp, hinter dem Einsatz von Artur Bouguian und Philipp Vest steht zumindest ein Fragezeichen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de