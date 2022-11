„Keine Ausreden“ beim MTV Groß Lafferde

Kevin Winkler (in Rot) und die Groß Lafferder Handballer wollen in der Verbandsliga gegen die TSG Emmerthal 110 Prozent liefern und endlich mal wieder ein Feuerwerk abbrennen.

Die Lage beim Handball-Verbandsligisten MTV Groß Lafferde fasst Trainer Dennis Bühn kurz, dafür aber klipp und klar zusammen: „Es gibt keine Ausreden.“ Nach drei Niederlagen in Serie ist am Samstag (19 Uhr) ein Sieg Peines ranghöchsten Herrenteams nun Pflicht, wenn mit der TSG Emmerthal der Tabellenletzte zu Gast ist, der all seine bisher sieben Saisonspiele verlor.

MTV Gr0ß Lafferde wartet seit einem Monat auf einen Sieg

„Jeder von uns muss brennen und 110 Prozent geben“, fordert Trainer Bühn, der sich sicher ist: „Das werde ich auch bei jedem sehen.“ Seit dem 37:19-Heimsieg gegen die TG Münden vor einem Monat hatte es der MTV Groß Lafferde nicht mehr geschafft, das vom Coach geforderte „Feuerwerk“ abzubrennen. „Alle wollten, es ging aber teilweise einfach nicht“, verweist Bühn auf die jüngsten Personalprobleme.

Doch auch in dieser Hinsicht gibt es am Samstag keine Ausreden. Bis auf die Langzeitverletzten Maximilian Rudnik, Henrik Frühling und Lukas Bühn sind fast alle Spieler an Bord. Allerdings ist Abwehrspezialist Justin Mohrig seit Wochenstart grippebedingt außen vor. Auch Gerrit Büüs meldete sich am Donnerstag krank ab – bei beiden ist ein Einsatz am Samstag fraglich.

MTV-Trainer Dennis Bühn fordert seine bessere Quote in der Offensive

Mit der Spielweise seines Teams auswärts bei der HSG Oha (24:30) war Dennis Bühn durchaus zufrieden. „Wir brauchen aber eine bessere Quote in der Offensive“, fordert der MTV-Trainer. Doch schon allein aufgrund der Tatsache, dass in der Sporthalle am Lafferder Busch mit Kleber gespielt wird, dürfte sich dies wieder bessern. „Wir haben Einzel-Wurftraining gemacht“, sagt Bühn. Außerdem habe das Team die Sachen, die zuletzt schon gut liefen, noch weiter verbessert.

Auch die Stimmung sei bei den Einheiten trotz der kleinen Niederlagenserie weiter gut. „Für das Spiel hoffe ich nun auf Ähnliches. Wenn wir eine gute Leistung und die richtige Einstellung zeigen, haben wir auf jeden Fall die Chance zu gewinnen“, erklärt der Coach.

